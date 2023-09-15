天文台：香港附近雷雨區持續發展　料未來數小時部分地區雨勢較大

天文台今日（15日）下午1時25分發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。天文台在傍晚6時許，再發出特別提示，指香港附近持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大。



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天文台指，一道低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴，香港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大，而下午短暫時間有陽光。吹和緩偏東風。天文台在今午1時25分發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

天文台其後傍晚6時15分表示，香港附近持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大。市民應提高警惕。

周六周日局部地區有雷暴 有一兩陣驟雨天氣至少持續九天

天文台預測，一道低壓槽會在明日（16日）為華南及南海北部帶來大驟雨及雷暴，天文台指，隨著低壓槽減弱，隨後兩三日該區驟雨減少，天色好轉，而預料一股東北季候風會在下周中至後期影響中國東南沿岸，該區日間天色大致良好。不過，最新九天天預報顯示，除了明日及後日（17日）局部地區有雷暴外，有一兩陣驟雨天氣至少維持至再下一個周日（24日）

9月15日中午的天文台最新九天天預報。（天文台網頁）

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