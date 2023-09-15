澳門紅色暴雨警告生效　錄得0.19米水浸　封閉兩隧道

雷雨天氣持續，天文台今日（15日）傍晚6時許，再發出特別提示，指香港附近持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大。到7時半時再指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，並於25分鐘後發出黃色暴雨警告信號，再於8時40分改發紅色暴雨警告信號。



紅色暴雨警告維持80分鐘，天文台晚上10時改回黃色暴雨警告信號。



晚上暴雨主要集中在新界東的西貢至大埔區一帶。(天文台圖片)

【22:20】澳門下環街水位站已錄得0.19米水浸，治安警呼籲市民應盡量留在安全地方，避免外出；在外市民請小心駕駛，並時刻留意水浸情況，避免前往相關區域。

治安警表示，河邊新街航海學校對開出現水浸，西灣大橋禁止駛往媽閣；而關閘隧道及羅理基隧道需要封閉。

【22:15】天文台指香港以南水域有強雷雨區向北移動靠近本港，請市民保持警覺。

【22:00】天文台改發黃色暴雨警告。

天文台約8時半指出，香港以南水域有雨帶向北移近本港，預料本港短期內可能受大暴雨影響，促市民高度戒備。（天文台圖片)

【21:30】天文台預料本港短期內仍然會受大雨影響，請市民保持警覺。

【21:30】澳門氣象局在晚上21:20改發紅色暴雨警告信號。

晚上的大雨主要集在大埔區吐露港外圍。（天文台圖片)

【21:14】過去一兩小時，西貢、沙田及大埔區錄得約70毫米雨量，而馬鞍山更超過100毫米。

【20:40】天文台發出紅色暴雨警告信號。

【20:33】天文台指新界東北持續受大雨影響。同時，香港以南水域有雨帶向北移近本港，預料本港短期內可能受大暴雨影響，促市民高度戒備。

【20:11】天文台發出局部地區大雨提示：大埔區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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【19:55】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【19:30】天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【18:15】天文台再發出特別提示，指香港附近持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大。

天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。(天文台圖片)

天文台指，一道低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴，香港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大，而下午短暫時間有陽光。吹和緩偏東風。天文台在今午1時25分發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

天文台其後傍晚6時15分表示，香港附近持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大。市民應提高警惕。

周六周日局部地區有雷暴 有一兩陣驟雨天氣至少持續九天

天文台預測，一道低壓槽會在明日（16日）為華南及南海北部帶來大驟雨及雷暴，天文台指，隨著低壓槽減弱，隨後兩三日該區驟雨減少，天色好轉，而預料一股東北季候風會在下周中至後期影響中國東南沿岸，該區日間天色大致良好。不過，最新九天天預報顯示，除了明日及後日（17日）局部地區有雷暴外，有一兩陣驟雨天氣至少維持至再下一個周日（24日）

9月15日中午的天文台最新九天天預報。（天文台網頁）

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