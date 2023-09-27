中秋驟雨追月　國慶日間酷熱仍有雨　下周五熱帶風暴入台灣海峽

天文台今日（27日）表示，高空擾動會在未來一兩日為南海北部帶來驟雨，高空反氣旋令周末華南地區天色較為明朗。九日天氣預報顯示，中秋短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東至東北風4至5級；國慶仍有一兩陣驟雨，日間酷熱，吹東至東北風4級，稍後間中5級。

此外，美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，下周五（6日）會有熱帶風暴於台灣海峽形成，影響台北、台中一帶，以及中國東南部城市。



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天文台指，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，正午時分，多處地區氣溫上升至33度左右。天文台預測，本港地區下午及今晚天氣天晴，但局部地區有驟雨，下午酷熱，吹和緩東至東北風，展望未來一兩日有幾陣驟雨，周末及下周初部分時間有陽光，但仍有一兩陣驟雨。

天文台表示，高空擾動會在未來一兩日為南海北部帶來驟雨。受高空反氣旋影響，周末期間至下周初華南地區天色較為明朗。位於南海中部的廣闊低壓區會為該區帶來不穩定天氣。東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大。

▼美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）均顯示，下周五（6日）會有熱帶風暴於台灣海峽形成，連帶廣州、廈門、台北及台中受影響，及後向西南方向移動，香港或受其外圍雨帶影響。

九日天氣預報顯示，本港明日（28日）迎月夜天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫27至31度。周五（29日）中秋節短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東至東北風4至5級，周末（30日）追月夜部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹東至東北風3至4級，周日（10月1日）國慶部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，吹東至東北風4級，稍後間中5級。

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隨著東北季候風的來臨，本港下周一（2日）吹東風4至5級，離岸間中6級，天氣部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二（3日）仍吹東風4至5級，初時離岸間中6級，天氣改為大致天晴，日間酷熱及乾燥，最高氣溫為33度。不過，下周三（4日）開始再次出現驟雨，持續至下周五（6日）。