中秋驟雨追月　國慶日間酷熱仍有雨　下周五熱帶風暴入台灣海峽

撰文：陳葆琳
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天文台今日（27日）表示，高空擾動會在未來一兩日為南海北部帶來驟雨，高空反氣旋令周末華南地區天色較為明朗。九日天氣預報顯示，中秋短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東至東北風4至5級；國慶仍有一兩陣驟雨，日間酷熱，吹東至東北風4級，稍後間中5級。
此外，美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，下周五（6日）會有熱帶風暴於台灣海峽形成，影響台北、台中一帶，以及中國東南部城市。

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天文台指，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，正午時分，多處地區氣溫上升至33度左右。天文台預測，本港地區下午及今晚天氣天晴，但局部地區有驟雨，下午酷熱，吹和緩東至東北風，展望未來一兩日有幾陣驟雨，周末及下周初部分時間有陽光，但仍有一兩陣驟雨。

天文台表示，高空擾動會在未來一兩日為南海北部帶來驟雨。受高空反氣旋影響，周末期間至下周初華南地區天色較為明朗。位於南海中部的廣闊低壓區會為該區帶來不穩定天氣。東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大。

▼美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）均顯示，下周五（6日）會有熱帶風暴於台灣海峽形成，連帶廣州、廈門、台北及台中受影響，及後向西南方向移動，香港或受其外圍雨帶影響。

九日天氣預報顯示，本港明日（28日）迎月夜天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫27至31度。周五（29日）中秋節短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東至東北風4至5級，周末（30日）追月夜部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹東至東北風3至4級，周日（10月1日）國慶部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，吹東至東北風4級，稍後間中5級。

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隨著東北季候風的來臨，本港下周一（2日）吹東風4至5級，離岸間中6級，天氣部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二（3日）仍吹東風4至5級，初時離岸間中6級，天氣改為大致天晴，日間酷熱及乾燥，最高氣溫為33度。不過，下周三（4日）開始再次出現驟雨，持續至下周五（6日）。

九天天氣預報。（天文台截圖）
天氣｜今日天晴酷熱　料東北季候風明起影響　未來兩三日有驟雨颱風｜熱帶低氣壓襲越南　南海中部廣闊低壓區料增強趨向海南島南海中部廣闊低壓區逐漸發展　中秋驟雨度過　國慶吹6級風
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