颱風小犬｜撞正「颱風殺手」風力減弱　料周日逼港帶來驟雨

颱風小犬逐步迫近本港，不過撞正「颱風殺手」東北季候風影響，令小犬的路徑及強度存在變數。不過，據天文台最新的預測，由於小犬在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，而同時東北季候風亦會抵達華南，故天文台預料風力會減弱。



不過在季候風及小犬的雨帶影響下，接近周末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼。



▼10月3日 各官方氣象機構對颱風小犬移動預測▼



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按照天文台現時預測路徑，熱帶氣旋小犬在明日（4日）下午進入本港800公里範圍，天文台會在明晚發出一號戒備信號。雖然天文台預料，小犬明日下午兩時會加強至超強颱風，不過其隨後會移向廣東東部沿岸，並在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，可能較為靠近珠江口一帶。

天文台預測明日（4日）下午2時，小犬會增強至超強颱風，其後向西掠過台灣南部高雄一帶，並在後日（5日）晚上進入本港東面800公里警戒範圍，但就會逐步由超強颱風，降級為強颱風。小犬其後再向西移動進入本港東面400公里警戒範圍，但就再逐步降至颱風，中心附近最高持續風速為每小時120公里。

小犬預計會在周六（7日）降至強烈熱帶風暴，並在下周日（8日）逼近本港，但屆時中心附近最高持續風速，為每小時90公里。

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小犬之所以減弱，是因為有「颱風殺手」之稱的東北季候風同時抵達華南。由於東北季候風原本乾燥而較涼，故捲入熱帶氣旋的話，不利其發展，故小犬出現減弱情況。

不過，在季候風及小犬的雨帶影響下，接近周末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼。天文台預料，周六吹北風5級，離岸及高地達7級，屆時會大致多雲，間中有驟雨，顯著降雨概率為中高。