颱風小犬｜天文台：一號風球周四大部份時間維持　周末有狂風驟雨

強颱風小犬今晚（4日）進入本港以東800公里警戒範圍，天文台晚上9時40分發出一號戒備信號，預料本港明日（5日，星期四）普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會在明日大部份時間維持。



天文台表示，預料小犬明日（5日）會掠過台灣南部並移向廣東東部沿岸海域，隨後向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度和與珠江口的距離，現時預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能會有狂風驟雨，吹偏北強風，部份地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。



強颱風小犬風眼不明顯，但在強對流天氣（紅色部份）圍繞中心部份。（天文台圖片）

在晚上8時，強颱風小犬集結在香港以東約810 公里，中心附近最高持續風速為每小時175公里，時速約12公里，移向台灣南部一帶。

天文台指按照現時預測路徑，小犬會在明日（5日，星期四）掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域，與香港保持超過500公里距離，預料本港明日普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會在星期四大部份時間維持。

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天文台料下周一晚移至天文台以南約100公里

按天文台的預測移動路徑圖，強颱風小犬將於明日（5日）掠過台灣南端恒春半島的墾丁一帶，之後繼續向西移動，逼近華南沿岸，稍為減弱為颱風，到周五（6日）進入本港400公里範圍，其後遇上「颱風殺手」東北季候風南下，逼使其沿着汕頭至香港之間對出約100至150公里南海向西南移動，逐漸靠珠江口；不過同時受東北季候風影響逐漸減弱，周六晚（7日）及至強烈熱帶風暴，下周日（8日）晚再降至熱帶風暴，到下周一（9日）晚移至天文台以南約100公里，但其時已降至熱帶低氣壓，對港威脅大減。

天文台今日晚上9時50分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

周末離岸及高地風力達3號風球

天文台今日晚上9時50分更新九天天氣預報。受小犬的雨帶及季候風影響，週末期間廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，天氣顯著較涼。

天文台預測明日（5日）大致天晴，但局部地區有驟雨，早晚部分時間多雲，日間酷熱及乾燥，氣溫介乎28至34度，吹北風4至5級，高地間中6級； 後日（6日，星期五）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫稍降2度。到星期六（7日）天氣轉差，大致多雲，間中有驟雨，風力稍增強，吹北風5至6級，離岸及高地間中7級，即3號風球風力，下周日（8日）天氣及風力相若，市內吹北至東北風5至6級，氣溫介乎24至29度。

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