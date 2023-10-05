颱風小犬｜天文台：一號風球會在今日維持　周末期間雨勢有時頗大

強颱風小犬周三（4日）進入本港以東800公里警戒範圍，香港天文台周三晚9時40分發出一號戒備信號，天文台今早（5日）指，小犬正在掠過台灣南部，預料受地形影響強度會有所減弱，而按照現時預測路徑，小犬會在今日與本港保持約500公里或以上距離，本港今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會在今日維持。



天文台預料，小犬隨後移向廣東東部沿岸海域，受季候風影響逐漸減弱。小犬可能會在週末期間靠近珠江口一帶，但預計屆時其強度較低。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。本港周末期間有驟雨，雨勢有時頗大，吹偏北強風，離岸及高地風力尤其大，天氣較涼。



在10月5日上午9時，強颱風小犬集結在香港以東約690公里，預料向西移動，時速約10公里，掠過台灣南部。（天文台截圖）

天文台指，在上午9時，強颱風小犬集結在香港以東約690公里，預料向西移動，時速約10公里，掠過台灣南部。

小犬會在今日與香港保持約500公里或以上距離

天文台表示，受東北季候風及小犬共同影響，香港高地今早間中吹強風，而小犬正在掠過台灣南部，預料受地形影響強度會有所減弱。天文台表示，按照現時預測路徑，小犬會在今日與香港保持約500公里或以上距離，今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會在今日維持。

會否發出更高警告信號視乎小犬減弱速度及與珠江口距離

天文台預料，小犬隨後移向廣東東部沿岸海域，受季候風影響逐漸減弱。小犬可能會在周末期間靠近珠江口一帶，但預計屆時其強度較低，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。天文台指，本港周末期間有驟雨，雨勢有時頗大，吹偏北強風，離岸及高地風力尤其大，天氣較涼。

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