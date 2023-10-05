颱風小犬｜天文台：考慮明晚至周六上午改發3號風球

強颱風小犬周三（4日）進入本港以東800公里警戒範圍，香港天文台周三晚9時40分發出一號戒備信號，至今日（5日）下午，小犬降呢成颱風，香港天文台下午指，按照現時預測路徑，小犬會在今日與本港保持約400公里或以上距離，本港今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日（6日）中午。



天文台稱，會考慮在明晚至周六（7日）上午改發三號強風信號，並指受東北季候風影響，小犬雖在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離。



在10月5日下時，颱風小犬集結在香港以東約580公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過台灣海峽。（天文台截圖）

小犬今晚至明早與本港保持約400公里或以上距離

天文台指，在下午5時，颱風小犬集結在香港以東約580公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過台灣海峽。按照現時預測路徑，小犬會在今晚至明早與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日中午。

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風力會在明日下午逐漸增強

天文台指，隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在明日下午逐漸增強。天文台會考慮在明晚至星期六上午改發三號強風信號。受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離。

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