颱風小犬｜天文台：一號風球至少維持至中午　今晚至明早擬改三號

強颱風小犬於周三（4日）進入本港以東800公里警戒範圍，天文台當晚9時40分發出一號戒備信號。天文台今日（6日）凌晨1時45分指出，受東北季候風及小犬共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。按照現時預測路徑，本港今早（6日）普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至中午。受小犬影響，預料本港星期日（8日）及星期一有大驟雨，市民請留意天文台最新天氣消息。



天文台指出，隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在今日下午逐漸增強。天文台會考慮在今晚至星期六（7日）上午，改發三號強風信號。受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離。



在今日上午2時，颱風小犬集結在香港以東約450公里，中心附近最高持續風速為每小時140公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海東北部。

天文台指出，熱帶氣旋小犬會在今日移向廣東東部沿岸海域，並在未來一兩日逐漸靠近珠江口一帶。同時，小犬會在東北季候風影響下逐漸減弱。受小犬的雨帶及季候風影響，週末期間廣東沿岸地區風勢較大，有大驟雨及雷暴，天氣較涼。預料較乾燥的東北季候風會在下週初至中期影響華南，該區天色漸轉明朗。

天文台6日凌晨零時更新的九天天氣預報。（天文台圖片）

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周日及星期一有大驟雨

本港地區今日天氣預測大致多雲，天氣乾燥。早上最低氣溫約27度。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

受小犬的雨帶及季候風影響，明日（7日）大致多雲，氣溫介乎攝氏25度至30度，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級。間中有驟雨及幾陣雷暴。星期日（8日）及星期一（9日）間中有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。其中星期日吹北至東北風5至6級，離岸及高地間中7級，溫度最低23度。

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