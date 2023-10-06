颱風小犬．即時消息｜升級強颱風　3號風球至少維持至明早6時

【風球/颱風消息/天文台颱風消息即時/風暴路徑】天文台今日（7日）凌晨4時45分表示，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大，天文台指，3號風球至少維持至明早6時。按照現時預測路徑，小犬將於明日（8日，星期日）日間在香港以南150公里內掠過。



天文台今日凌晨2時，將小犬調高至強颱風級別，本港風力正逐漸增強，受小犬及東北季候風共同影響，本港今日稍後至明日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。



小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨正影響珠江口一帶。（天文台網頁截圖）

▼10月7日風暴消息▼

【11:45】天文台指，3號風球至少維持至明早6時。在過去一小時，橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時49及46公里，最高陣風分別超過每小時59及62公里 。

【10:45】天文台指，過去數小時，小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨正影響珠江口一帶。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。天文台預料本港明日及星期一有驟雨，雨勢有時頗大。

【10:36】旅遊事務署宣布，今晚幻彩詠香江將取消。

【10:25】康文署宣布，由於大浪關係，港島南區的深水灣泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、聖士提反灣泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；西貢區的銀線灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，籲市民請勿在該處游泳。

【07:51】香港迪士尼樂園度假區宣布，樂園今日開放作有限度運作，於3號風球期間，樂園戶外遊樂設施將按相關法例暫停運作，並將於改發一號風球後陸續恢復。迪欣湖活動中心會如常開放。

【07:30】警務處公布，由於三號颱風訊號現正生效，原定今日（7日）上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。

【07:20】天文台指過去數小時，小犬向偏西方向緩慢移動，與其相關的驟雨今早影響本港，部分地區錄得數毫米雨量；同時本港風力正逐漸增強，部份地區吹強風。在過去一小時，橫瀾島、沙洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時48、48及41公里，最高陣風分別超過每小時57、58及56公里。

【05:48】天文台表示，在上午6時強颱風小犬集結在香港之東南約200公里，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

【05:20】教育局表示，由於3號風球生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【04:48】天文台表示，3號風球將於今日大部份時間維持。在凌晨時分，小犬採取一個較為西南方向移動，速度有所減慢，現時本港風力正逐漸增強，部份地區吹強風。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。

按照現時預測路徑，小犬將於周日日間在香港以南150公里內掠過。受小犬及東北季候風的共同影響，周日本港風力會進一步增強，部分地區尤其南部可能吹烈風。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

天文台周六（7日）凌晨2時公布的移動路徑預測圖顯示，熱帶氣旋小犬已增強至強颱風。（天文台圖片）

【02:25】天文台指在過去數小時，小犬稍為增強，而環流變得更緊密。天文台在凌晨2時再度將小犬提升為強颱風，集結在香港之東南約210公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，隨著小犬逐漸靠近，本港風力正逐漸增強，受小犬及東北季候風共同影響，本港今日（7日）稍後至明日（8日，星期日）風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。

天文台表示，小犬的烈風區與香港仍有一段距離，3號風球至少維持至六早上8時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

強颱風小犬的環流變得更緊密，有清楚風眼，東面有一個頗大範圍的暴風雨帶。（Tropical Tidbits圖片)

【02:00】澳門氣象局改發3號風球，預測周日（8日）凌晨至早上改發8號風球的可能性「較低至中等」。

【00:37】民政事務總署周五（6日）表示，18區民政處人員包括民政專員，已齊齊出動為市民做好防風準備，並已透過地區網絡包括三會、法團、業委會、物管公司等，提醒居民密切留意天文台最新風暴消息，及早做好防風措施；民政處亦與各相關部門緊密合作，留意區內容易水浸嘅地點和低窪地區，作預防措施，包括清理渠道、提供沙包和擋水板等。

▼10月6日 18區民政處應對颱風來襲▼



+ 16

天文台周六（7日）凌晨0時公布的移動路徑預測圖顯示，颱風小犬採取較南的移動路徑向西移動。（天文台圖片）

▼10月6日風暴消息▼

【21:45】天文台指小犬的烈風區與香港仍有一段距離，三號強風信號至少維持至明早8時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。在過去一小時，大老山錄得的最高持續風速為每小時49公里，最高陣風超過每小時61公里。

受小犬影響，預料本港未來兩三日有狂風驟雨，星期日及星期一雨勢有時頗大，市民請留意天文台最新天氣消息。

【21:18】箕灣耀興道在9月初的世紀暴雨中的山泥傾瀉，今日（6日）現場所見，行車線上墜下的大石、山泥及樹木等仍未清理，只要抬頭便可見數塊巨石仍在斜坡頂上，有行山人士經山徑近距離觀賞奇景。

立法會議員梁熙表示，當局已制定短中長的方案，首先已安排小組及安裝感應器，以隨時疏導水浸區域，其後將清理山坡的巨石再噴漿鞏固，最後再作長遠的穩固工程。他透露當局今日已放置貨櫃箱、車胎及已灌漿的油桶，以承托巨石滾落，「有嘢跌落嚟會頂住。」

▼10月6日 政府在筲箕灣耀興道進行阻擋滾石措施▼



+ 4

【20:32】颱風小犬逐漸逼近香港， 署理保安局局長卓孝業今午（6日）主持跨部門會議，14個政策局及部門的代表出席會議，聽取天文台代表就小犬的最新評估，並匯報各部門於颱風來臨前已執行的防備工作以及部署的應變計劃。會上亦檢視早前超強颱風蘇拉及熱帶氣旋海葵低壓槽引致的狀況，並作出評估，作好預案。

因應颱風小犬逐漸逼近香港，署理保安局局長卓孝業今午（10月6日）主持跨部門會議，統籌各部門為應對小犬的準備工作。（政府新聞處圖片）

【20:05】9月初「世紀暴雨」為香港多區帶來嚴重水浸，當中重災區包括黃大仙中心及紫灣環翠商場。暴風雨即將來臨，今日在場所見，黃大仙中心北館地庫層仍被巨型帳幕圍封，商場連接港鐵站入口外已架設防洪板及沙包陣，以防再有洪水湧入。

至於環翠商場除了扶手電梯外，大致已恢復如常，夾公仔店店主表示，暴雨後需時半個月，才可恢復營業。他稱今晚或不睡覺，做好撤退的心理準備，「如果真係再次開始水浸，我真係會撲返去拯救啲機。」

▼10月6日 黃大仙中心北館圍起防洪板及沙包▼



+ 7

▼10月6日 柴灣環翠商場及停車場預備防水浸措施▼



+ 7

颱風小犬｜天文台10月6日下午5時的最新移動路徑圖顯示，預測小犬會在周六（7日）至下周日（8日）在本港以南近距離掠過，或近至天文台以南約70公里。（天文台圖片)

【17:45】天文台指，小犬環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向西移近珠江口一帶，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港周六至周日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。

天文台指，3號風球至少維持至明早四時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

【17:40】天文台改發3號風球。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，提醒將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【15:45】前天文台台長林超英在社交媒體呼籲「切勿放鬆對小犬的戒備！」林超英指，小犬過了台灣後一度減弱，但今日下午風眼重新形成，依然是颱風並繼續移近香港。

【14:45】颱風小犬逐步逼近，天文台表示會在今日（6日）下午5時40分改發3號風球。西九文化區宣布，今晚「西九主辦：自由爵士音樂節」所有戶外節目，包括竹翠公園及藝術公園大草坪戶外舞台的音樂表演將會取消，所有戶外市集及其他攤位亦不會營業，而自由爵士音樂節於室內舉行的節目（包括留白Livehouse、自由空間細盒、M+光庭）將如期進行。

【13:00】下午1時，颱風小犬集結在香港之東南偏東約310公里，中心附近最高持續風速每小時140公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。天文台指本港風力今日會逐漸增強，海面有湧浪，促市民遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台預測小犬周日已進入天文台東南約100公里內，其後「拗彎」轉西南移動，在本港以南的擔杆群島南面海域掠過，距離天文台最近約75公里。 天文台指小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，即8號風球，要視乎小犬的強度及與香港的距離。

▼10月5日 熱帶氣旋小犬下沉氣流令天晴酷熱▼



+ 3

▼10月5日 熱帶氣旋小犬下石澳泳灘掛紅旗▼



【09:54】天文台上午9時45分指，過去一兩小時，颱風小犬略為増強，而隨著小犬繼續靠近廣東東部沿岸，本港風力今日會逐漸增強，天文台會在今午5時40分改發三號強風信號。天文台指，海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台指出，颱風小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎小犬的強度及與香港的距離。（天文台圖片）

▼10月4日 熱帶氣旋小犬下沉氣流帶來133年來最熱10月天▼

