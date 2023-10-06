颱風小犬．即時消息｜天文台改掛3號風球　至少維持至明早4時

【颱風消息/天文台颱風消息即時/風暴路徑】三號風球生效，香港天文台今日（6日）下午5時40分改發3號風球，並至少維持至明早（7日）4時。天文台指，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港周六至周日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。



颱風小犬｜天文台10月6日下午5時的最新移動路徑圖顯示，預測小犬會在周六（7日）至下周日（8日）在本港以南近距離掠過，或近至天文台以南約70公里。（天文台圖片)

▼10月6日風暴消息▼

【17：45】天文台指，小犬環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向西移近珠江口一帶，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港周六至周日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。

天文台指，3號風球至少維持至明早四時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

【17：40】天文台改發3號風球。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，提醒將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【15：45】前天文台台長林超英在社交媒體呼籲「切勿放鬆對小犬的戒備！」林超英指，小犬過了台灣後一度減弱，但今日下午風眼重新形成，依然是颱風並繼續移近香港。

【13：00】下午1時，颱風小犬集結在香港之東南偏東約310公里，中心附近最高持續風速每小時140公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。天文台指本港風力今日會逐漸增強，海面有湧浪，促市民遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台預測小犬周日已進入天文台東南約100公里內，其後「拗彎」轉西南移動，在本港以南的擔杆群島南面海域掠過，距離天文台最近約75公里。 天文台指小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，即8號風球，要視乎小犬的強度及與香港的距離。

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天文台指出，颱風小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎小犬的強度及與香港的距離。（天文台圖片）

天文台另表示，一股乾燥的東北季候風預料會在下周中後期影響華南，廣東沿岸天色好轉；同時預料一個低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣。

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