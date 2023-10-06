颱風小犬．即時消息｜3號風球生效　天文台：至少維持至明早8時

【颱風消息/天文台颱風消息即時/風暴路徑】天文台今日（6日）下午5時40分改發3號風球，並至少維持至明日（7日）早上8時。天文台指，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港周六至周日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。



▼10月6日風暴消息▼

【21:45】天文台指小犬的烈風區與香港仍有一段距離，三號強風信號至少維持至明早8時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。在過去一小時，大老山錄得的最高持續風速為每小時49公里，最高陣風超過每小時61公里。

受小犬影響，預料本港未來兩三日有狂風驟雨，星期日及星期一雨勢有時頗大，市民請留意天文台最新天氣消息。

【21:18】箕灣耀興道在9月初的世紀暴雨中的山泥傾瀉，今日（6日）現場所見，行車線上墜下的大石、山泥及樹木等仍未清理，只要抬頭便可見數塊巨石仍在斜坡頂上，有行山人士經山徑近距離觀賞奇景。

立法會議員梁熙表示，當局已制定短中長的方案，首先已安排小組及安裝感應器，以隨時疏導水浸區域，其後將清理山坡的巨石再噴漿鞏固，最後再作長遠的穩固工程。他透露當局今日已放置貨櫃箱、車胎及已灌漿的油桶，以承托巨石滾落，「有嘢跌落嚟會頂住。」

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【20:05】天文台預測明起（7日，星期六）一連三日離岸及高地風力間中達8級（烈風，8號風球風力），有狂風驟雨，雨勢有時頗大。9月初「世紀暴雨」為香港多區帶來嚴重水浸，當中重災區包括黃大仙中心及紫灣環翠商場。暴風雨即將來臨，今日在場所見，黃大仙中心北館地庫層仍被巨型帳幕圍封，商場連接港鐵站入口外已架設防洪板及沙包陣，以防再有洪水湧入。

至於環翠商場除了扶手電梯外，大致已恢復如常，夾公仔店店主表示，暴雨後需時半個月，才可恢復營業。他稱今晚或不睡覺，做好撤退的心理準備，「如果真係再次開始水浸，我真係會撲返去拯救啲機。」

颱風小犬｜天文台10月6日下午5時的最新移動路徑圖顯示，預測小犬會在周六（7日）至下周日（8日）在本港以南近距離掠過，或近至天文台以南約70公里。（天文台圖片)

【17:45】天文台指，小犬環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向西移近珠江口一帶，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港周六至周日風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。

天文台指，3號風球至少維持至明早四時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

【17:40】天文台改發3號風球。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，提醒將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【15:45】前天文台台長林超英在社交媒體呼籲「切勿放鬆對小犬的戒備！」林超英指，小犬過了台灣後一度減弱，但今日下午風眼重新形成，依然是颱風並繼續移近香港。

【13:00】下午1時，颱風小犬集結在香港之東南偏東約310公里，中心附近最高持續風速每小時140公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。天文台指本港風力今日會逐漸增強，海面有湧浪，促市民遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台預測小犬周日已進入天文台東南約100公里內，其後「拗彎」轉西南移動，在本港以南的擔杆群島南面海域掠過，距離天文台最近約75公里。 天文台指小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，即8號風球，要視乎小犬的強度及與香港的距離。

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▼10月5日 熱帶氣旋小犬下石澳泳灘掛紅旗▼



天文台指出，颱風小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎小犬的強度及與香港的距離。（天文台圖片）

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