颱風小犬｜颶風區逐漸遠離　雨帶延伸200公里　今日仍狂風驟雨

颱風小犬昨日（8日）襲港，天文台在中午12時40分發出8號風球，到晚上7時發出9號風球。天文台深夜11時50分已改發8號風球，至少維持至今日（9日）早上11時。天文台在今日（9日）凌晨1時55分發出紅色暴雨警告信號；並在1時45分指出，小犬的強雨帶正影響珠江口一帶，在過去兩小時，大嶼山、港島西及九龍東錄得超過50毫米雨量。



在9 日凌晨2時，颱風小犬集結在香港天文台之西南約80公里，預料向西移動，時速約10公里，靠近珠江口西部一帶。天氣雷達顯示，小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今早（9日）持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。



政府發言人於昨日深夜11時07分提醒，據天文台最新的天氣預測，當颱風小犬逐漸離開香港時，其外圍雨帶仍會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可以引起道路水浸並造成交通擠塞。市民務須保持警覺，盡量留在室內安全地方，直至大雨過去。



天文台截至9日凌晨1時發布的小犬路徑圖。（天文台圖片）

▼10月8日 杏花邨中午前後風力開始增強▼



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天文台預料，熱帶氣旋小犬會在今日橫過廣東沿岸海域。受小犬的雨帶及季候風影響，廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨。在過去一小時，長洲、大老山及北角分別錄得的最高持續風速為每小時76、64及51公里，最高陣風分別超過每小時87、90及66公里。

▼10月9日風暴消息▼

【01:45】天文台發出紅色暴雨警告信號。

【01:45】天文台指，在過去兩小時，大嶼山、港島西及九龍東錄得超過50毫米雨量。

【00:45】天文台指，天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今早（10月9日）持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度。

圖為截至8日深夜11時15分雨量分布。（天文台圖片）

本港地區今日（9日）天氣預測，吹烈風程度東至東北風，稍後風勢逐漸減弱。海有非常大浪及湧浪。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎24至27度。天文台展望，星期二持續有驟雨。本週中後期天色逐漸好轉。

▼10月8日風暴消息▼

【23:55】天文台指，本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島南區、南丫島更錄得約100毫米雨量。

【23:50】天文台改掛八號東北烈風或暴風信號。

【22:45】天文台指，小犬在過去一兩小時穩定向西移動，預料小犬相關的颶風區正逐漸遠離本港以南海域，但今日本港仍有狂風大驟雨。