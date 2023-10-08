颱風小犬｜颶風區逐漸遠離　雨帶延伸200公里　明日仍狂風大驟雨

颱風小犬今日（8日）襲港，天文台在中午12時40分發出8號風球，到晚上7時發出9號風球。天文台深夜11時50分會改發8號風球，至少維持至周一早上11時。天文台在晚上10時45分指出，小犬在過去一兩小時穩定向西移動，預料小犬相關的颶風區正逐漸遠離本港以南海域，但明日（9日）本港仍有狂風大驟雨。



在8日晚上11時，小犬集結在香港天文台之西南偏南約70公里，預料向西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。天氣雷達顯示，小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。



政府發言人於深夜11時07分提醒，據天文台最新的天氣預測，當颱風小犬逐漸離開香港時，其外圍雨帶仍會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可以引起道路水浸並造成交通擠塞。市民務須保持警覺，盡量留在室內安全地方，直至大雨過去。



天文台截至8日深夜11時發布的小犬路徑圖。（天文台圖片）

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天文台預料，明日（9日）本港仍有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息。而在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時79、75及74公里，最高陣風分別超過每小時94、105及92公里。