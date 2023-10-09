颱風小犬｜紅色暴雨警告生效　九龍東將軍澳午夜後雨量逾100毫米

颱風小犬來襲後颶風區遠離，天文台由9號風球改掛8號風球，但政府發言人周日（8日）晚11時許的「熱帶氣旋警告下的上課及工作安排」新聞稿，預告小犬外圍雨帶會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可以引起道路水浸並造成交通擠塞。天文台到今日（9日）凌晨1時55分發出紅色暴雨警告，並指在過去兩小時，大嶼山、港島西及九龍東已錄得超過50毫米雨量。紅雨生效後，天文台於凌晨2時45分指，自午夜起，本港多處地區錄得超過50毫米雨量，港島東、九龍東及將軍澳的雨量更超過100毫米。



天文台在凌晨1時55分發出紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間，籲有需要外出人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

天文台又指，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

天文台在1時45分的最新風暴消息指，小犬的強雨帶正影響珠江口一帶。在過去兩小時，大嶼山、港島西及九龍東錄得超過50毫米雨量。

天文台指，天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。