萬聖節｜中環今夜「嘩鬼」出巡　最低24度兼乾燥　周末溫差大

是日（31日）萬聖節，晚間「嘩鬼」出巡，市民外出慶祝節日，要注意今晚風勢清勁。今天日間天晴、乾燥，吹和緩東至東北風，溫介乎24至29度。中環蘭桂坊是傳統萬聖節猛鬼出沒之處，中午錄得分區氣溫27.1度，海洋公園和迪士尼都有萬聖節主題的園區裝置，分區氣溫分別為27.7度和28.5度。

天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來兩三日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，隨著季候風在本周後期稍為緩和，內陸地區日夜溫差較大。



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天文台表示，今日乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，下午及今晚天晴、乾燥，吹和緩東至東北風，今晚風勢清勁。

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來兩三日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣。隨著季候風在本周後期稍為緩和，內陸地區日夜溫差較大。預料一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區風勢較大，雲量較多。

今日（31日）中午，香港公園所涉的中環區有27.1度，海洋公園附近的黃竹坑有27.7度，迪士尼附近的赤鱲角為28.5度。（天文台圖片）

未來九日天氣預測，明日（1日）踏入11月，首三天都天晴和乾燥，最低氣溫為24度，本周五（3日）最高氣溫30度，這三天的濕度最低為百分之50。預計周六（4日），間中有陽光，下周日及一（5、6日）將有一兩陣驟雨，下周一、二（6、7日）離岸風勢最高達6級。