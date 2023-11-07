天文台料季候風殺到　下周二急降溫跌穿2字頭　屯門、沙田僅17度

天文台預料，一股強烈東北季候風會在周末抵達華南，下周初該區氣溫逐步下降，風勢頗大。本港下周二（14日）較乾燥及涼爽，市區最低氣溫跌穿「2字頭」，僅得攝氏19度，屯門、大埔等新界地區僅17度。



天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（8日）繼續影響廣東沿岸。（資料圖片）

天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（8日）繼續影響廣東沿岸，該區有一兩陣雨。隨著偏東氣流在星期四（9日）及星期五（10日）逐漸緩和，華南沿岸天色較為明朗。預料一股強烈東北季候風會在周末抵達華南，下周初該區氣溫逐步下降，風勢頗大。

天文台預料，本港明日大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎25度至28度。隨著強烈東北季候風會在周末抵達華南，本港亦迎來較涼爽的天氣。

據分區預報顯示，下周二上午7時新界多區如屯門、大埔、沙田等只有17度。

天文台預料，星期日（12日）維港泳當日，本港氣溫介乎23度至27度。至下周一（13日），預料短暫時間有陽光及乾燥。氣溫逐步下降，吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，氣溫介乎20度至25度；下周二最低氣溫進一步下跌至19度，部分時間有陽光及乾燥，相對濕度介乎55%至75%。據分區預報顯示，當日上午7時新界多區如屯門、大埔、沙田等只有17度，石崗更只有14度。