東北季候風殺到又凍又乾　天文台料周五低見17度　打鼓嶺清晨13度

天文台今日（12日）表示，一股清勁的東北季候風會在未來兩三日為廣東帶來早晚較涼的天氣，預料一股強烈的季候風補充會在本周後期影響華南，隨著北風增強，該區氣溫進一步下降，天氣非常乾燥，日夜溫差頗大。

未來九日天氣預測方面，周一、二（13、14日）將降溫，介乎19至24度，周五（17日）市區進一步降至17至24度，溫差相距7度，相對濕度介乎30至55%；自動分區天氣預報顯示，周五打鼓嶺清晨料降至13度，周六（18日）氣溫相同。



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本周五至日 日夜溫差相隔7度

天文台表示，一股清勁的東北季候風會在未來兩三日，為廣東帶來早晚較涼的天氣。預料一股強烈的季候風補充會在本周後期影響華南，該區氣溫進一步下降，天氣非常乾燥，日夜溫差頗大。

以本周五和周末（17至19日）為例，一連三日最低溫至最高溫都相差7度，像本周五介乎17至24度、本周六18至25度，緊接的周日為19至26度，相對濕度分別為30至55%、40至70%和45至70%，非常乾燥或乾燥。

天文台預測，下午部分時間有陽光及乾燥。今晚大致多雲，天氣較涼。吹和緩至清勁東北風。展望未來兩三日早晚較涼，日間部分時間有陽光。本周後期北風增強，天氣非常乾燥，早上溫度下降至18度左右。

未來九日天氣預測。（天文台圖片）

來周天氣乾燥 相對濕度最低30%

未來九日天氣預測，本周一至二（13、14日）降溫，氣溫介乎19至24度，相對濕度亦降至50至75%不等，本周三(15日 )部分時間有限光，氣溫升回20至25度，周四開始一連4天再次跌穿20度，其中在本周五（17日）將跌到17至24度，相對濕度30至55%，本周六（18日）氣溫介乎18至25度，相對濕度30至55%。下星期一、二（20、21日）將回升至20度以上。