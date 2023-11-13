周四轉冷北上留意　東北季候風南下市區一日跌8度　北區13度失守

天文台預測一股強烈的季候風補充會在星期四（16日）抵達華南沿岸，預測市區氣溫一日間跌8度，由周四凌晨25度，到周五（17日）凌晨降至17度，到周六（18日）最低仍為17度，新界再低幾度，當中北區的打鼓嶺比昨日（12日）預測有13度還到低，料周六清晨只有11度，全日溫差達12度，有周末北上逛深圳習慣的市民要留意。



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今早（13日）上班上學的繁忙時間，氣溫21度。市區由凌晨至正午為止，有多個地區氣溫低見10多度，包括荃灣17.6度、九龍城18.9度和筲箕灣19.7度等。



天文台表示，本港地區下午大致天晴及乾燥，今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁北至東北風。展望未來一兩日早晚稍涼。本周後期北風增強，陽光充沛及非常乾燥，早上溫度下降至17度左右。

今早氣溫普遍下跌，天文台在上午繁忙時間7至9時，每小時錄得氣溫21度，但由零時起計，分區則見多區都只有十多度，最低溫是大帽山的12.3度、大老山和昂坪都是14.2度，市區方面，荃灣兩個觀測站分別有17.6度和18.7度，港九方面，九龍城有18.9度，筲箕灣19.7度。

天文台預測，未來九日的最低氣溫有兩天只有17度，包括本周五、六（17、18日），這兩天最高溫是24度，日夜溫差相差7度，相對濕度為30至55%，非常乾燥。至於分區方面，最冷的一天是本周五，當日上午7時預測在打鼓嶺和石崗都只有13度。