東北季候風帶來清涼天氣　今日普遍降溫兩度　荃灣低見17.6度

天文台預測，本星期有多日的氣溫會跌穿20度，今早（13日）上班上學的繁忙時間，氣溫21度。市區由凌晨至正午為止，有多個地區氣溫低見十多度，包括荃灣17.6度、九龍城18.9度和筲箕灣19.7度等。

天文台表示，一股清勁的東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣。正午時分，各區氣溫普遍較昨日低兩度左右。此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。



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天文台表示，本港地區下午大致天晴及乾燥，今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁北至東北風。展望未來一兩日早晚稍涼。本周後期北風增強，陽光充沛及非常乾燥，早上溫度下降至17度左右。

今早氣溫普遍下跌，天文台在上午繁忙時間7至9時，每小時錄得氣溫21度，但由零時起計，分區則見多區都只有十多度，最低溫是大帽山的12.3度、大老山和昂坪都是14.2度，市區方面，荃灣兩個觀測站分別有17.6度和18.7度，港九方面，九龍城有18.9度，筲箕灣19.7度。

天文台預測，未來九日的最低氣溫有兩天只有17度，包括本周五、六（17、18日），這兩天最高溫是24度，日夜溫差相差7度，相對濕度為30至55%，非常乾燥。至於分區方面，最冷的一天是本周五，當日上午7時預測在打鼓嶺和石崗都只有13度。