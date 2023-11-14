強烈季候風補充將抵港　周五六低見16度　新界有一區早上僅12度

自上周立冬後，本港天氣顯著轉涼。天文台今日（14日）預測未來兩日氣溫繼續下降，同時一股強烈的季候風補充，將在本周四（16日）抵達華南沿岸。天文台預測市區氣溫一夜間跌8度，其中打鼓嶺跌幅更高達11度，並一連兩日（15日及16日）早上低見12度，即達到發出寒冷天氣警告的條件；而上水、石崗及流浮山亦低至13度。周末計劃北上深圳的市民要留意保暖。



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天文台料下周初季候風才稍為緩和

截至近中午1時正，天文台錄得氣溫21.2度，濕度73%，紫外線指數2屬於低。天文台預計今日氣溫為19至24度，大致多雲，下午短暫時間有陽光及乾燥。分區天氣顯示，多區氣溫低至接近20度，包括赤鱲角、觀塘及清水灣錄得20.2度，至於離島及山區更低至10多度，例如大帽山及昂坪分別錄得14.6度及15.4度。

天文台表示，一股東北季候風正為廣東帶來稍涼的天氣，而本港正午時份，各區氣溫普遍較昨日低兩三度。天文台並展望，東北季候風將於明日繼續帶來早晚稍涼的天氣，而一股強烈的季候風補充，亦在周四（16日）抵達華南沿岸，預料本周後期氣溫進一步下降，日夜溫差頗大，天色普遍晴朗及非常乾燥，直至在下周初季候風才稍為緩和。

天文台九日天氣預報。（網頁截圖）

周四至周五打鼓嶺一夜間跌幅達11度

天文台九日天氣預報顯示，未來兩日大致多雲，氣溫不斷下降，直至本周五及周六（17日及18日）才轉為天晴，同時非常乾燥，氣溫跌至本周最低的16至23度，濕度亦低至30至55%。其後氣溫逐漸回升，下周三（廿四節氣的小雪）將升至21至27度，但繼續維持天晴及乾燥。

天文台分區天氣預報顯示，本周五及周六早上，本港多區氣溫跌至15度或以下，其中打鼓嶺一連兩日低至12度，即達到發出寒冷天氣警告的條件；而上水、石崗及流浮山亦低見13度。此外，若以本周四及周五的氣溫作比較，市區更在一夜間跌8度，至於打鼓嶺跌幅達11度。