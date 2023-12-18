天文台預報一連5日寒冷　周五打鼓嶺低見6度　12月南海現熱帶氣旋

天文台天氣預報，受季候風持續影響，本周中至後期廣東沿岸地區早晚寒冷，預計攝氏12度或以下的寒冷天氣將連續5日出現。至本周五（22日），香港市區最低氣溫料僅11度，平安夜氣溫介乎12度至18度；聖誕節稍稍回暖，最高氣溫重回19度。此外，熱帶氣旋杰拉華，會在未來兩三日橫過菲律賓南部及南海南部。



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天文台：杰拉華未來兩三日橫過菲律賓南部

天文台指，一股乾燥的冬季季候風補充會在明日（19日）抵達華南沿岸，該區天色好轉。受季候風持續影響，本周中至後期廣東沿岸地區早晚寒冷，天氣普遍晴朗。此外，熱帶氣旋杰拉華會在未來兩三日橫過菲律賓南部及南海南部。

按目前預測路徑顯示，杰拉華對本港威脅不大。（天文台官網截圖）

天文台料香港一連5天寒冷。（天文台官網截圖）

天文台預報：周五新界多區氣溫跌穿雙位數

香港未來數日氣溫將逐步下降，星期三（20日）起，12度或以下的寒冷天氣將連續5日出現。天文台預計本周五香港大致天晴及乾燥，早晚寒冷，氣溫介乎11度至17度。根據分區預測，天文台預料當日清晨7時，大部分新界地區跌穿雙位數，其中大埔、沙田只有8度，打鼓嶺料低見6度。

天文台預料周五清晨打鼓嶺僅6度。（天文台官網截圖）

天文台料平安夜最低氣溫12度

星期日就是平安夜，天文台預料當日香港大致天晴，日間非常乾燥，早上寒冷，氣溫介乎12度至18度。下周一（25日）當天預料稍稍回暖，氣溫介乎13度至19度。