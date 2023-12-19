天文台再發寒冷天氣警告　工展會人人著羽絨　半裸男維園現身

天文台於今日（19日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，是繼上周後再次發出。今日香港稍稍回暖，市區最高氣溫為攝氏19度，在銅鑼灣工展會現場，雖然有不少人穿上厚厚的羽絨，但也有做運動的半裸男現身。



天文台預報明日（20日）市區最低氣溫約為攝氏12度，新界會再低兩三度，周末最低溫度進一步跌至11度。



工展會內不少人都穿上羽絨。（盧翊銘攝）

半裸男維園現身，與周圍的市民形成強烈對比。（盧翊銘攝）

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天文台指，受冬季季候風影響，明日本港再度轉冷。預料隨後數日及聖誕節早晚持續寒冷，日夜溫差較大。星期五及星期六市區氣溫下降至11度左右，新界再低幾度。市民請留意天氣變化，注意保暖，並要關顧長者及慢性病患者。

天文台預計，明日起本港將一連6日持續寒冷。（天文台官網截圖）

衞生防護中心：寒冷天氣或加劇長者或長期病患者病情

衞生防護中心就指，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者更應特別小心。並建議所有年滿六個月或以上的人士，接種季節性流感疫苗。

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社署則特別提醒長者應注意保重身體，並呼籲親友和鄰居多關心及慰問體弱長者，尤其獨居長者。有需要時可致電社署熱線2343 2255求助。