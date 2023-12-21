天文台預報冬至市區得8度　打鼓嶺僅低見5度　即睇你住嗰區有幾凍

天文台預報指，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，預料明日（22日）冬至市區氣溫介乎攝氏8度至12度，氣溫比昨日（21日）所預測的進一步調低。天文台料12度或以下的寒冷天氣，將持續至下周一（25）聖誕節當天，展望其後幾天氣溫回升。



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天文台今早錄9.8度 寒冷天氣警告正生效

天文台指，一道雲帶正覆蓋華南沿岸。今早（21日）天文台錄得最低氣溫9.8度，是入冬以來的最低紀錄。截至上午11時半，強烈季候風信號、紅色火災危險警告，以及寒冷天氣警告現正生效。

天文台指，冬季季候風會在未來數日持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。下周初該區天色大致晴朗。隨著季候風緩和，下週中期氣溫稍為回升。

天文台預報冬至市區氣溫最低僅8度。（天文台官網截圖）

天文台：周五冬至天氣寒冷

天文台預料，明日冬至天氣寒冷，大致多雲及乾燥，氣溫介乎8度至12度。據天文台分區預報顯示，明早7時大部分新界氣溫跌穿雙位數，大埔、上水料只有7度，打鼓嶺低見5度。預料平安夜（24日）氣溫只有11度至16度，預料當日天晴，日間非常乾燥。早晚寒冷。

香港氣溫至下周二（26日）才見回升，屆時氣溫料介乎14度至19度。

▼12月17日 香港氣溫下跌▼



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天文台預計，明早大部分新界氣溫料跌穿雙位數。（天文台官網截圖）

天文台明早7時各區氣溫預測，即睇你住嗰區有幾凍：

打鼓嶺：5度

上水：7度

流浮山：7度

石崗：6度

大埔：7度

屯門：8度

青衣：9度

沙田：8度

西貢：9度

香港天文台：10度

將軍澳：9度

黃竹坑：10度

坪洲：9度

赤鱲角：9度

長洲：8度

橫瀾島：11度