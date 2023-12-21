天文台預報周五市區8度　或成22年最冷冬至　即睇你住嗰區有幾凍

天文台預報指，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，預料明日（22日）冬至市區氣溫介乎攝氏8度至12度，氣溫比昨日（21日）所預測的進一步調低。天文台料12度或以下的寒冷天氣，將持續至下周一（25）聖誕節當天，展望其後幾天氣溫回升。翻查天文台資料，冬至最低氣溫達8度，已經要數回2001年，如果天文台預告成真，明日將會是22年來最凍冬至。



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天文台今早錄9.8度 寒冷天氣警告正生效

天文台指，一道雲帶正覆蓋華南沿岸。今早（21日）天文台錄得最低氣溫9.8度，是入冬以來的最低紀錄。截至上午11時半，強烈季候風信號、紅色火災危險警告，以及寒冷天氣警告現正生效。

天文台指，冬季季候風會在未來數日，持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。下周初該區天色大致晴朗。隨著季候風緩和，下週中期氣溫稍為回升。

天文台預報冬至市區氣溫最低僅8度。（天文台官網截圖）

天文台：周五冬至天氣寒冷

天文台預料，明日冬至天氣寒冷，大致多雲及乾燥，氣溫介乎8度至12度。翻查天文台資料，最低氣溫的冬至為1999年，當年低見6.7度；如果要數近年氣溫跌穿雙位數的冬至，就要數回2001年，當年只有8.9度。

據天文台分區預報顯示，明早8時本港各區氣溫均跌穿「雙位數」，大埔、上水料只有5度，打鼓嶺低見3度。預料平安夜（24日）市區氣溫只有11度至16度，預料當日天晴，日間非常乾燥。早晚寒冷。

香港氣溫至下周二（26日）才見回升，屆時氣溫料介乎14度至19度。

▼12月17日 香港氣溫下跌▼



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天文台明早8時各區氣溫預測，即睇你住嗰區有幾凍：

打鼓嶺：3度

上水：5度

流浮山：5度

石崗：5度

大埔：5度

屯門：6度

青衣：7度

沙田：6度

西貢：7度

香港天文台：8度

將軍澳：7度

黃竹坑：8度

坪洲：7度

赤鱲角：7度

長洲：6度

橫瀾島：8度