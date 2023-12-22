大帽山凌晨跌至負0.6度　天文台料今早市區最低8度

天文台預報，冬季季候風會在未來數日，持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。 天文台預測今日（22日）天氣寒冷，大致多雲及乾燥。早上市區最低氣溫約8度，新界再低兩三度，而高地氣溫顯著較低。日間最高氣溫約12度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。



天文台指出，強烈冬季季候風昨日影響華南沿岸。本港昨日大致多雲及乾燥，天氣寒冷，昨日（21日）早上天文台錄得最低氣溫9.8度，是入冬以來最低紀錄。寒冷天氣持續， 截至今日（22日）凌晨0時50分，天文台在大帽山的氣象站錄得低至負0.6度。



香港01記者凌晨冒寒到大帽山實測，但因封路未能上山，山腳溫度明顯較高，但仍僅約8度左右。

天文台：陣風間中達烈風程度

截至今日淩晨，寒冷天氣警告、紅色火災危險警告、強烈季候風信號持續生效。其中，天文台發出寒冷天氣警告時提醒，本港高地可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。另外，天文台昨夜10時45分指出，強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，呼籲市民採取預防措施。

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天文台：周末期間及聖誕節持續寒冷

天文台展望，周末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。根據天文台9日天氣預測，今早市區最低氣溫約8度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約12度。明日仍然寒冷，市區最低氣溫約9度，日間最高氣溫約12度。而星期日的平安夜，最低氣溫約11度；聖誕節為12度。天文台預期，氣溫會於下周中期逐漸回升。