天文台｜冬至大帽山錄-1.6度　周末續凍分區5度　回暖等到這時候

天文台表示，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。今早天文台錄得市區最低氣溫為攝氏8.6度，破入冬以來最低紀錄，同時是22年來最凍的冬至，大帽山監察站凌晨更錄得負1.6度。



天文台預計，明日（23日）氣溫介乎9度至12度，個別新界地區料低見5度，12度或以下的寒冷天氣預料持續至聖誕節（25日），展望周末期間及聖誕節持續寒冷，下周中期氣溫逐漸回升。



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天文台：寒冷天氣警告現正生效

截至今日（22日）上午11時半，紅色火災危險警告以及寒冷天氣警告現正生效。天文台指，本港高地可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。

天文台指，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。今早天文台錄得最低氣溫8.6度，是入冬以來的最低紀錄。

22年來最凍冬至

翻查天文台資料，最低氣溫的冬至為1999年，當年低見6.7度；如果要數近年氣溫跌穿雙位數的冬至，就要數回2001年，當年只有8.9度，意味今年是22年來最凍冬至。另外位於大帽山的天文台監察站，今日凌晨時分錄得負1.6度，是該站自1996年有紀錄以來12月的第六低氣溫。

天文台指，冬季季候風會在未來兩三日，持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。預料明日大致多雲及乾燥，早晚寒冷，氣溫介乎9度至12度。根據天文台分區預測，明日早上8時香港各區氣溫均跌穿雙位數，其中大埔、沙田預料為7度，打鼓嶺料低見5度。

天文台料明日早上打鼓嶺低見5度。（天文台官網截圖）

大帽山凌晨曾錄負1.6度。（資料圖片）

天文台預料下周中期氣溫回升

隨著季候風緩和，下周中期氣溫逐漸回升，預料下周三（27日）香港氣溫將回升至16度至20度。