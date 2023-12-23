天文台｜大帽山-0.6度　香港濕凍3區被指嚴寒　元旦回暖可穿短袖

天文台天氣預報指，受冬季季候風及一道雨帶影響，本港今早（23日）天氣相當寒冷，多處地區氣溫降至8度或以下，市區曾錄8.1度，今早大帽山亦曾低見負0.6度，濕凍天氣亦令人倍感寒冷，西貢、沙田及大埔被天文台點名指天氣嚴寒。



天文台預料，平安夜（24日）、聖誕節（25日）寒冷天氣將持續。隨著季候風緩和，下周中期廣東沿岸氣溫逐漸回升，元旦（1日）預料氣溫介乎18度至22度，市民或可短袖迎接新一年。



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天文台指今早沙田、大埔歷嚴寒

截至今日上午11時半，寒冷天氣警告現正生效。冬季季候風持續為華南沿岸帶來寒冷的天氣。同時，一道雨帶正影響珠江口一帶。今早本港多處地區的氣溫降至8度或以下，而九龍部分地區、西貢、沙田及大埔天氣嚴寒，氣溫降至6、7度左右。

天文台報告：未來一兩日持續寒冷

天文台指受冬季季候風影響，未來一兩日華南沿岸天氣持續寒冷，與其相關的乾燥大陸氣流，會在下周初為該區帶來大致晴朗的天氣。

位於大帽山的監察站，天文台今早8時錄得負0.6度低度。天文台指，天氣相當寒冷，大致多雲。早上有幾陣微雨，氣溫徘徊在8度左右，高地氣溫顯著較低。

天文台解釋為何濕凍感覺更凍

濕凍天氣令人倍感寒冷。天文台曾解釋，水是很好的導體，較空氣更易傳熱，下雨時衣服或皮膚，熱量從人體帶走的速度會快很多，因此會令人感到寒冷；

此外，當依附在皮膚或衣服上的水滴蒸發，就會出現「蒸發冷卻」令溫度下降，而流汗可以降溫也是同一道理，又指濕凍體感上會比乾凍更凍。根據天文台紀錄，香港12或以下的寒冷天氣日數當中，有一半是有雨，另一半無雨。

天文台預料，寒冷天氣將在平安夜及聖誕節持續，著季候風緩和，下周中期廣東沿岸氣溫逐漸回升，除夕（31日）氣溫料回升至18度至22度，元旦（1日）氣溫料介乎18度至22度，屆時市民或可穿短袖迎接2024年。

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