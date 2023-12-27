天氣交通｜今早市區約16度　新界再低幾度　晚上有微雨

東北季候風正影響華南。同時，一道雲帶覆蓋南海北部及廣東沿岸。天文台指出，本港今日（27日）早上清涼，市區氣溫下降至約16度，新界再低幾度。天文台預測，本港地區今日天氣預測大致多雲。早上天氣清涼。日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約22度。晚上有一兩陣微雨，吹和緩東至東北風。



截至今早6時30分，全港大部份地區約在15、16度，新界氣溫較低，其中上水13.4度、大埔4.5度、打鼓嶺僅11.8度，至於九龍的天文台總部氣溫為16.8度。



截至今日（27日）上午6時30分的各區氣溫。 （天文台網頁圖片）

天文台指出，隨著東北季候風在今、明兩日逐漸緩和，華南沿岸地區氣溫回升。同時，一道雲帶亦會為該區帶來一兩陣雨。而一股較潮濕的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸，該區天氣和暖。預料另一股乾燥的東北季候風會在星期日抵達華南沿岸，隨後數日該區早上清涼，日間天色明朗。

天文台展望，未來兩三日及除夕部份時間有陽光，天氣和暖。天文台預測除夕（31日）氣溫最高24度，但元旦起氣溫再稍為回落，當日介乎16至20度。

截至今日（27日）上午6時30分的九天天氣預報。 （天文台網頁圖片）

運輸署表示，較早前因水管緊急維修而封閉的謝斐道（往銅鑼灣方向）近柯布連道的唯一行車線現已解封。另因水管爆裂，聯合道（來回方向）近賈炳達道的部份行車線現已封閉；沿聯合道（往樂富方向）的車輛禁止右轉入賈炳達道。 此外，因水管緊急維修，由竹園道（往九龍塘方向）通往聯合道（往九龍城方向）的支路現已封閉。受影響車輛包括九巴路線75X號線須改道行駛。