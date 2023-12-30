空氣污染指數｜元朗錄10+嚴重水平　環保署稱風弱不利污染物擴散

空氣今日（30日）混濁，多區灰朦朦，環保署空氣質素健康指數顯示，下午4時，元朗錄得10+「爆錶」指數，即對健康風險為嚴重級別，屯門及東涌亦錄得10的甚高水平。



環保署稱，受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天氣大致晴朗，日間風勢微弱不利污染物擴散，充沛陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，預測今日稍後時間，部分空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平。



香港空氣12月30日混濁，多區灰朦朦，環保署空氣質素健康指數顯示，下午4時，元朗錄得10+「爆錶」指數，圖為天水圍下午情況。（何瑞芬攝）

屯門及東涌錄得空氣質素健康指數達甚高水平

環保署稱，今日錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部份空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平。下午4時，元朗錄得10+「爆錶」指數，即對健康風險為嚴重級別，屯門及東涌亦錄得10的甚高水平。

環保署稱東北季候風未來數天抵達 料空氣質素改善

該署指，受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天氣大致晴朗，日間風勢微弱不利污染物擴散，充沛陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。根據香港天文台預測，東北季候風將會在未來數天抵達，風勢頗大，環保署預料屆時本港的空氣質素得到改善。

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，而一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

12月30日下午4時，元朗錄得10+「爆錶」指數，即對健康風險為嚴重級別，屯門及東涌亦錄得10的甚高水平。（環保署網頁）

▼9月16日 空氣污染嚴重，維港一片灰濛濛▼



+ 15

▼9月16日 空氣污染嚴重，荃灣一片灰濛濛▼



+ 1

根據環保署空氣質素健康指數，15個一般監察站中，有10個達到「爆錶」的10+嚴重級別，其餘均為9至10的甚高級別；至於三個路邊監測站，包括銅鑼灣、中環及旺角，亦錄得10的甚高級別。

10個「爆錶」監察站，包括中西區、南區、深水埗、葵涌 、荃灣、元朗、屯門、東涌 、大埔及北區，其中荃灣錄得的污染數據相當驚人，其過去24小時的每小時二氧化氮濃度達到81.8微克/立方米、PM2.5亦達71.5微克/立方米、臭氧則達279.7微克/立方米。

▼9月13日 中區等五區空氣質素達「10+」嚴重級別▼



+ 3

元朗亦情況嚴重，其過去24小時的每小時二氧化氮濃度達到76.7微克/立方米、PM2.5亦達68.7微克/立方米、臭氧則達329.2微克/立方米。

環保署表示，本港今日至下周一普遍晴朗及持續酷熱，風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升，預料影響本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，今日及隨後數日一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

截至今午2時的空氣質素健康指數。（環保署截圖）

根據相關指引，若達到10+嚴重級別，心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者應避免戶外體力消耗及避免在戶外逗留，特別在交通繁忙地方，一般市民亦應盡量減少該些活動。所有戶外工作僱員的僱主，應評估戶外工作風險，授取適當預防措施等。

環保署傍晚發稿表示，因踏入秋季，影響廣東沿岸的夏季偏南氣流開始緩和，東北季候風仍然微弱，形成靜穩的大氣，不利於污染物擴散。本港今明兩日天晴及持續酷熱，吹輕微至和緩西風，靜穩的大氣令區域背景污染水平上升，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。

教育局亦促各學校參考教育頁指引，採取適當措施，保障學生健康，並繼續留意指數的變化。

▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼

