天文台預報大寒後急降溫　1.22或再凍過　隨時跌至12度低溫

天文台報告指，一股季候風補充預料會在下星期一抵達華南，下周中期沿岸地區雖然風勢頗大，不過未來9天香港天氣仍溫暖，市區最高氣溫達攝氏24度，即使是周六（20日）大寒當天，氣溫仍介乎19度至23度。不過，根據天文台最新發布的延伸預報顯示，香港氣溫或於大寒後急降，屆時有機會重回12度低溫。



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天文台指，乾燥的東北季候風會在未來兩三日繼續影響廣東，而一道雲帶會在週末期間逐漸覆蓋華南。預料一股季候風補充會在星期一抵達華南沿岸，下周中期該區風勢頗大。

天文台預料大寒當天溫暖。（天文台官網截圖）

天文台報告指，今日（11日）部分時間有陽光及乾燥。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁，氣溫介乎17度至21度。展望明日（12日）早上清涼。隨後兩三日部分時間有陽光，下周中期風勢頗大。預計星期六大寒當天仍然溫暖，氣溫介乎19度至23度。

▼2023年12月31日 天文台總部錄得破紀錄除夕氣溫25.7度▼



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天文台延伸預報顯示，大寒後香港氣溫或急降。（天文台官網截圖）

大寒不寒，不過天文台的延伸預報顯示，大寒之後香港氣溫或呈下跌趨勢，延伸預報指1月22日起，市區一連三天最低氣溫有20%機會跌至12度。

值得留意，最低溫度概率預報是由電腦基於天氣模式集合預報系統的資料而自動製作，但天文台發出的九天天氣預報則是預報員參考各種氣象觀測資料、電腦預報模式數據，包括最低溫度概率預報，結合過往預報經驗而作出的。兩者方法不同，因此兩者預測亦可能有差異。