天文台預報下周末冷鋒殺到　1.21渣馬一夜跌8度　分區料低見12度

天文台預報，一道冷鋒會在下周末橫過華南，隨後數日該區天氣顯著轉涼，預料1月21日渣打馬拉松舉辦當天，香港市區最低氣溫為攝氏16度，較前一天相比，一夜跌了8度，分區預測更顯示，個別新界地區當日早上料低見12度。至1月22日，天文台預料香港氣溫進一步下跌。



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天文台料下周末有冷鋒殺到，香港氣溫料下降。（天文台官網截圖）

天文台指，乾燥的東北季候風會在明日（14日）繼續影響廣東。而一股達強風程度的季候風補充會在星期一稍後抵達華南沿岸，下周中期該區風勢頗大。

天文台指，今日（13日）短暫時間有陽光及乾燥。吹和緩東風，離岸風勢漸轉清勁，展望明日短暫時間有陽光。星期一（15日）日間溫暖，氣溫介乎18度至24度。

▼2023年12月31日 天文台總部錄得破紀錄除夕氣溫25.7度▼



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天文台料大寒不寒 其後氣溫降

下周六（20日）是廿四節氣的大寒，天文台預料當日氣溫介乎19至24度，十分和暖。不過，天文台預料一道冷鋒會在下周末橫過華南，隨後數日該區天氣顯著轉涼。

1月21日渣打馬拉松舉辦當日，氣溫料跌至16度至21度，與前一日最高氣溫24度比較，跌了8度。根據分區氣溫預測，當日上午8時，打鼓嶺料低見12度，大埔、沙田料為14度。至1月22日，天文台料市區氣溫進一步跌至15度至20度。