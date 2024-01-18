天氣交通｜今日最高23度　初時有微雨　今明氣溫回升

影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和，同時一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（1月18日）大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19至約23度，吹輕微至和緩偏東風。



天文台指出，影響廣東沿岸的東北季候風會在今明兩日逐漸緩和，該區氣溫逐步回升，星期六日間相當溫暖。預料一道冷鋒會在星期六晚至星期日早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響該區，天氣顯著轉冷。同時，高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。

下周中期低見9度

天文台展望，明日及星期六部份時間有陽光，日間溫暖。星期日氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，下周中期最低氣溫降至9至10度。

根據天文台預報，下周日（21日）氣溫介乎15度至21日；下周一（22日）下跌至13至18度之間。之間氣溫持續下跌，下周二（23日）只介乎10至13度；下周三（24日）更低見9度。氣溫料在下周五（26日）有所回升，當日料介乎15至19度。

圖為截至1月18日清晨6時，天文台九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

另運輸署表示，較早前因緊急路面維修而封閉的馬師道天橋（往軒尼詩道方向）的唯一行車線現已解封。此外，馬師道（往軒尼詩道方向）介乎謝斐道與駱克道之間的一段唯一行車線亦已解封。