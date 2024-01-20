天文台料今最高25度　勢成半世紀最暖大寒　下周寒潮殺到跌至8度

天文台｜今日（20日）是二十四節氣的大寒，本應有凍到極致的意思，不過天文台預測今日日間溫度溫暖，最高氣溫預料為25度，如果預測成真，今日將是逾半世絕最暖的大寒。天文台預料，隨著一道冷鋒橫過廣東沿岸，明早（21日）氣溫顯著下降，市區氣溫由今日日間最高氣溫25度，降至明日清晨15度；受強烈冬季季候風及高空擾動影響，預計下周二（23日）及周三（24日）市區更降至8度，新界地區更達「嚴寒」級別。



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今日是二十四節氣中的大寒，大寒本應有凍到極致的意思，不過天文台預測今日日間溫度溫暖，最高氣溫料為25度，如果天文台預測成真，今日將會成為逾半世紀以來最暖的大寒，同時為有紀錄以來第二暖的大寒（最暖大寒為1969年的26.4度）。

天文台料本港氣溫下周初急降。（天文台官網截圖）

惟稍後時間香港氣溫將分兩階段下降。第一階段將有一道冷鋒將於今日至明日早上橫過華南沿岸，屆時本港北風會增強，氣溫顯著下降，市區兩日溫差達10度，由今日最高25度，一夜間跌至15度。

天文台料下周中期現「雙8」。（天文台官網截圖）

天文台料下周三打鼓嶺低見4度 新界嚴寒

天文台預計，下周一（22日）氣溫將進一步下降，周二更會降至8度，周三也低至8度；新界嚴寒，打鼓嶺周三清晨料低至4度。

周日渣馬早上顯著轉涼，預料最低氣溫為15度。天文台呼籲跑手留意天氣預測， 根據實際情況調整裝備。

打鼓嶺周三清晨料低至4度。（天文台官網截圖）

天文台料下周二有幾陣雨 風寒效應更顯著

天文台表示，受高空擾動影響，料下周二會有密雲及有雨。濕凍加上比較大風，風寒效應會更顯著，身體感覺溫度會比實際氣溫低，提醒市民記得注意保暖，關心有需要親友。寒冷天氣將持續至下周四，仍相當清涼。下周五起氣溫回升，脫離寒冷水平（12度或以下）。

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