大帽山跌穿3度　天文台料高地或結冰　分區天氣預報打鼓嶺明早2度

寒潮殺到，天文台預測今晚（22日）市區降至攝氏10度。下午市區仍有15度，不過部份地區氣溫急降，大帽山下午5時過後跌穿3度。天文台署理高級科學主任陳兆偉表示，明日（23日，星期二）有幾陣雨，預料在開揚及較低溫的高地，雨水有機會在地面或植物表面結冰。



天文台預測明日嚴寒，市區早上降至7區；自動分區天氣預報顯示，北區打鼓嶺再現2度預測，料明早7時最凍。



▼1月22日 香港天氣寒冷▼



1月22日下午5時20分各區氣溫，可見大帽山氣象站（紅圈示）錄得已跌穿3度。(天文台圖片）

今日日間市區徘徊在14至15度，新界下午5時已大部份降至12度寒冷水平，在下午5時20分，天文台總部降至14.3度，天文台預測晚上降至10度，新界再低幾度。

設於海平面955米的大帽山氣象站，上半日錄得氣溫維持在10度，但由下午1時後急降，到5時已跌穿3度關口，比山腳的石崗和荃灣城門谷氣象站低約10度。

▼2023年12月21日 寒潮下大帽山極嚴寒▼



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蔡若蓮提醒家長要為孩子多穿禦寒衣物

教育局局長蔡若蓮今日在社交平台表示，留意到天文台已發出寒冷天氣警告，預料香港今晚將顯著轉冷，明天的最低氣溫更將降至約7度，新界地區會更低。她指，在天氣寒冷下，市民大眾要注意保暖，家長要為孩子多穿禦寒衣物，學校亦應多加留意學生的身體狀況，特別是在進行戶外活動時。另外，她提醒學生好好照顧自己的同時，也要多關心家中或鄰舍的長者。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



天文台1月22日下午4時半更新九天天氣預報，與早上的預報大致相若。（天文台圖片）

▼天文台自動分區天氣預報▼

