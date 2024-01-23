寒冷天氣｜今日市區低至6度　大帽山凌晨跌至零下0.9度

寒冷天氣警告繼續生效，天文台指出，本港今日（23日）天氣嚴寒，密雲，有幾陣雨。市區氣溫由初時約10度，顯著下降至今日最低約6度，新界再低幾度，高地有可能結冰。本港今日氣溫介乎6至10度，吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風。



天文台分區天氣顯示，截至今晨2時30分，大帽山跌至零下0.9度；北區打鼓嶺為4.8度；昂坪僅1.8度，大老山2.1度。



圖為截至1月23日清晨2時30分各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至1月23日清晨2時30分，天文台的九天氣溫預報。（天文台網頁圖片）

明日仍然寒冷 風勢頗大及有幾陣雨

天文台指出，強烈冬季季候風及高空擾動會在今、明兩日影響廣東，該區風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒。同時，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。天文台預測，明日（24日）整天及星期四（25日）早上仍然寒冷。季候風會在本週後期稍為緩和，但該區早晚相當清涼。預料高空擾動會在下周初，為華南帶來不穩定天氣。

▼1月22日 香港天氣寒冷▼



高地路面或結冰 強烈季候風信號續生效

寒冷天氣警告及強烈季候風信號繼續生效。天文台提醒，本港高地的路面可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者，需提防路滑帶來的危險。此外，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並關注獨居的長者或慢性病患者。

▼1月21日 嘉道理農場梅花開▼



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大帽山昨晚跌穿0度 寒梅綻放

本港昨日（23日）晚上普遍寒冷，多處地區的氣溫較前一日低10度左右。截至昨晚9時40分，本港多個地區維持在10度以下，大帽山更跌穿0度，在10時許出現-0.6度。被形容「愈冷愈開花」的梅花，也乘着「寒氣」開始開花，在大帽山荃錦管理站及嘉道理農場山上可見。

▼1月22日 大帽山荃錦管理站梅花開▼



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九天天氣預報 明日在8至12度

根據天文台九天天氣預報，今日氣溫介乎6至10度，明日（24日） 在8至12度之間，周四（25日）為11至16度。下周一（29日）最高氣溫將重回2字頭，但同日起將迎來降雨。