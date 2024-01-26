天氣｜今晨市區約12度　日間最高19度　明日早晚清涼

寒冷天氣警告仍然生效，天文台指出，本港今日（26日）大致多雲及乾燥。早上寒冷，市區最低約12度。日間部份時間有陽光，最高氣溫約19度。吹和緩東北風。



天文台預測，受冬季季候風影響，今日廣東沿岸仍然寒冷。同時覆蓋華南的雲帶會稍為轉薄。本港周末期間早晚清涼，星期日部份時間有陽光。下周初風勢較大。

圖為截至1月26日清晨5時50分，本港各區氣溫。（天文台網頁圖片）

截至今晨5時40分，市區普遍在12度左右，天文台總部為13.4度。新界多區在11度左右，上水11.3度、大埔11.4度、沙田為12.6度，北區打鼓嶺10.6度。全港最低為大帽山4.8度。

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下周初起有陣雨 後期或有雷暴

天文台指出，隨著季候風在周末期間緩和，廣東地區日間氣溫稍為回升，但早晚清涼。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初至中期影響華南，該區有幾陣雨。而高空擾動會在下周後期為華南帶來不穩定天氣，該區可能有雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至1月26日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

根據天文台九天天氣預報，明日（27日）介乎15至18度，東北風4至5級， 大致多雲。周日（28日）在14至19度之間，大致多雲，早上相當清涼，日間部份時間有陽光。下周二（30日）最高氣溫將重回2字頭，當日介乎18至21度。