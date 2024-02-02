天氣｜ 今日潮濕有霧及微雨　介乎19至24度　下周四顯著轉涼

一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度曾降至200米以下。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在今日（2日）稍後逐漸影響華南沿岸。



天文台預料，本港地區今日天氣大致多雲，有一兩陣微雨。早上有霧，日間部份時間有陽光。氣溫介乎19至24度。吹微風，稍後轉吹和緩東風，離岸風勢清勁。



圖為截至2月2日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月1日 霧鎖香江▼



+ 27

明日風勢較大 農曆新年前氣溫顯著下降

天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在今、明兩日逐漸影響華南沿岸。而一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。同時，一股東北季候風會為該區帶來稍涼的天氣。預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，該區逐步轉冷及有幾陣雨。

天文台展望，明日（3日）風勢較大，星期日仍然潮濕。隨後一兩日天氣稍涼。農曆新年前有幾陣雨，氣溫顯著下降。

▼1月31日 天陰有霧▼



+ 14

年卅介乎11至14度 大年初一最低11度

根據天文台九天天氣預報，明日（2月3日）在19至21度之間， 大致多雲，初時有一兩陣雨。下周四（2月8日）天氣顯著轉涼，會降溫至13至17度，大致多雲，有幾陣雨，晚上相當清涼。下周五（2月9日）為年卅，將進一步降溫至11至14度，早晚寒冷，大致多雲，有一兩陣雨。下周六（2月10日）大年初一料11至16度，早晚寒冷。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼

