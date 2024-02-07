天文台預報季候風殺到　未來兩日見「雙11」　新界分區跌穿雙位數

天文台天氣報告指，受東北季候風影響，香港未來兩三日天氣寒冷及有幾陣雨，氣溫將急降，料連續兩日低見11度。天文台預料，明日（8日）市區氣溫一夜跌攝氏8度，最低氣溫達11度，達寒冷水平，據分區預測顯示，清晨打鼓嶺更可能低見9度。後日（9日）年三十最低氣溫同樣低見11度，其後數日氣溫才漸見回升。



天文台指，受東北季候風影響，華南沿岸地區未來兩三日天氣寒冷及有幾陣雨。預料一股乾燥的大陸氣流會在農曆新年假期，為華南帶來大致良好的天氣，該區日夜溫差較大。

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天文台：市區氣溫將顯著下降

天文台指今日多雲，有幾陣雨，初時沿岸有薄霧。吹和緩至清勁東風，稍後轉吹北風，市區氣溫顯著下降至午夜最低約14度，新界再低一兩度。

展望明日顯著轉冷及有幾陣雨，氣溫介乎11度至14度，較今日最高溫19度比較，一夜跌了8度，分區氣溫顯示，當日清晨7時打鼓嶺有可能低見8度。

天文台料後日年三十的最低氣溫，或維持11度寒冷水平。

天文台預料，明日清晨時分打鼓嶺氣溫跌穿雙位數。（天文台官網截圖）

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天文台預料，明日最低氣溫僅11度。（天文台官網截圖）

本港天氣預料下周一（12日）回暖，最高氣溫重回19度水平；星期三（14日）情人節當天，料部分時間有陽光，氣溫介乎17度至21度。

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