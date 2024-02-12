赤口晴朗乾燥　天水圍櫻花盛開成打卡點　天文台料未來三日和暖

今日（12日）年初三赤口，不少市民避免向親友拜年，部分人到不同寺廟祈福，亦有市民外出逛街。在天水圍公園內，約有十棵櫻花樹正盛開，吸引市民及攝影愛好者拍攝。



天文台在赤口在多區錄得最高約有21度，大致天晴及乾燥。天文台表示，東北季候風會在未來數日為華南帶來大致良好的天氣，預料一股季候風補充會在接近週末影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降。



▼2月12日年初三 天水圍公園櫻花盛開▼



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天文台今日下午表示，東北季候風會在未來數日為華南帶來大致良好的天氣。預料一股季候風補充會在接近周末影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降。受潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸地區溫暖及有薄霧。

東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。下午本港多處的相對濕度維持在40%左右。

今日（12日）赤口多區氣溫最高有20度。（天文台圖片）

天文台表示，本港地區今日大致天晴及乾燥，今晚及明早部分時間多雲，天氣清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度。日間最高氣溫約21度，吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。展望隨後兩三日部分時間有陽光，日間天氣和暖。

天文台九日天氣預測。（天文台圖片）

未來九日天氣方面，後日（14日）情人節部分時間有薄霧，氣溫介乎17至22度，星期日（18日）起一連三日的最高氣溫高達23或24度，惟在下周三（21日）稍為回落到17至21度，當日大致多雲及有一兩陣驟雨。