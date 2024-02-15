天氣｜今日最高27度　隨後兩日風勢較大及稍涼　下周五低見14度

廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，本港地區於今日年初六（15日）大致天晴，初時部份時間多雲。局部地區能見度較低。早上市區最低氣溫約18度。日間相當溫暖，最高氣溫約27度。吹微風。



圖為截至2月15日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初漸轉潮濕 周中氣溫下降

天文台指出，隨著東北季候風緩和，廣東沿岸今日日間相當溫暖。而一股季候風補充會在星期五及星期六影響華南。受溫暖潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸有霧。預料另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，該區氣溫下降。

天文台展望，明日（16日）及星期六（17日）風勢較大，天氣稍涼。下周初漸轉潮濕及有霧。

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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月15日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日介乎17至23度 周六有一兩陣雨

根據天文台九天天氣預報，明日（16日）介乎17至23度，大致天晴，但初時局部地區能見度較低，日間乾燥。周六（17日）氣溫稍降至17至21度， 大致多雲，日間短暫時間有陽光，有一兩陣雨。周日（18日）為18至23度，大致多雲，早晚有一兩陣雨。

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下周一（19日）為二十四節氣的「雨水」，早晚料有一兩陣雨，氣溫為20至25度，相對濕度最高可達100%。下周二（20日）仍維持為20至25度、下周三（21日）則略降至18至23度。但於下周四（22日）會顯著降溫，介乎15至19度，早晚清涼。下周五（23日）進一步跌至最低14度，大致多雲及清涼。