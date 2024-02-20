天氣｜今日多雲有霧最高26度　本周後期漸降溫　周五降至19度

一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區，本港今早（20日）有霧，橫瀾島的能見度曾降至1000米以下。天文台預測，本港地區今日（20日）大致多雲。早晚有霧及一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎21至26度。吹輕微至和緩東南風 。



圖為截至2月20日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日仍潮濕 日間相當溫暖

天文台展望，受海洋氣流影響，未來一兩日仍然潮濕有霧，日間相當溫暖。東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區氣溫逐步下降。

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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月20日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日21至26度 下周二最低15度

天文台九天天氣預報顯示，明日（21日）介乎21至26度，部份時間有陽光，早晚沿岸有霧。周四（22日）最高氣溫稍降至25度，最低仍有21度。周五（23日）氣溫下跌，最低料降至19度，比前一天最高相差6度。至周六（24日）最低氣溫為18度。

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至下周日（25日）氣溫介乎18至22度，早晚有一兩陣微雨。下周一（26日）進一步跌至16至19度之間，早晚清涼。之後兩日、即下周二（27日）及周三（28日），料介乎15至18度，早晚清涼。