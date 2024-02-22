天氣｜今日最高26度　明日最低19度　隨後數日氣溫稍降

天文台今日（21日）早上指出，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區。本港今早有霧，橫瀾島的能見度下降至500米以下。此外，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚至明早逐漸影響華南沿岸。



天文台預測，本港地區今日大致多雲，早晚有霧及有一兩陣雨。最低氣溫約21度。日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫約26度， 新界再高一兩度。吹輕微至和緩東至東南風。



圖為截至2月22日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周六風勢較大 漸受東北季候風影響

天文台指出，溫暖潮濕的海洋氣流會在今日繼續影響廣東沿岸地區。而東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，隨後數日氣溫稍為下降。星期五及星期六風勢較大。

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）氣溫最高22度、最低19度，較今日最高的26度相差7度。吹東至東北風4至5級，離岸間中6級，有一兩陣雨。

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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月22日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周連日有微雨 下周五跌至15度

天文台九天天氣預報顯示，周六（24日）氣溫再稍微下跌，最低料為18度，最高21度，早晚有一兩陣微雨。至下周日（25日）及下周一（26日），最低氣溫均在18度，及有一兩陣微雨。下周二（27日）至下周四（29日），最低溫度跌至17度。其中，下周二最高氣溫為20度，下周二及下周三最高料21度，仍有一兩陣雨。下周五（3月1日）料早晚清涼，將跌至15至19度。