天文台下調周六預測　市區10度濕住凍　近9年最冷3月天

天文台天氣報告｜寒冷天氣警告仍然生效，天文台指，受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，明日（2日）華南沿岸天氣仍然寒冷及有一兩陣雨。據天文台最新預測顯示，明日市區(天文台總部）最低氣溫料只有10度，新界一區更料低見6度，溫度較今日（1日）上午所預測的更低。如果天文台預測成真，明日將會是自2016年以來最凍的3月天。



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天文台料今晚及明早有一兩陣雨

天文台指，今日（1日）大致多雲。今晚及明早有一兩陣雨，天氣寒冷，市區最低氣溫約10度，新界再低一兩度，而高地氣溫顯著較低。東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，明日（2日）華南沿岸天氣仍然寒冷及有一兩陣雨，市區氣溫料介乎10度至15度。

翻查天文台數據，香港的3月較少錄得如此低溫，最後一次3月市區錄得10度，已要數回2016年。

天文台下午4時半更新九天天氣預報，預測明日市區最低溫僅10度。（天文台官網截圖）

根據分區氣溫預測，明日清晨6時，石崗、上水等新界多區氣溫僅10度，打鼓嶺僅6度；市區最凍反而要到早上8時，料天文台降至10度。

下周二驚蟄「打小人」回升至最高26度

吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。明晚轉吹東至東北風。展望星期日（3日）早上相當清涼。隨後一兩日氣溫逐步回升，天氣較為潮濕，日間溫暖。下周二（5日）二十四節氣驚蟄「打小人」回升至最高26度。

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天文台指，季候風會在星期一及星期二逐漸被一股較潮濕的偏南氣流取代，廣東沿岸地區有薄霧，日間溫暖。預料另一股東北季候風會在下周中後期影響廣東，該區氣溫稍為下降。