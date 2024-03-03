急冷過後回暖4天　本周四一夜跌7度　一連三日最低氣溫17度

經歷一連兩日急降溫後，天文台今早（3日）10時15分取消寒冷天氣警告，各區氣溫較昨日回升4至11度左右，截至中午12時，氣溫17度，相對濕度76%。



天文台預測，一股較潮濕的偏南氣流，會在未來一兩日影響廣東沿岸，有幾陣驟雨及薄霧，氣溫逐步回升至本周二（5日）的最高25度。預料一股東北季候風會在本周三（6日）抵達廣東，翌日（7日）將會一夜跌七度，跌至最低17度。



▼3月1日 天氣突然轉冷▼



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天文台記錄昨日（2日）最低氣溫9.6度，最高14.1度，分區方面最凍是打鼓嶺的7.6度。今日的分區氣溫都回升4度以上， 其中昂坪在過去24小時的溫差，截至中午時相差有11.2度。至今日下午1時，深水埗、濕地公和石崗都有20度以上。

天文台表示，一股較潮濕的偏南氣流，會在未來一兩日影響廣東沿岸，有幾陣驟雨及薄霧，氣溫逐步回升。預料一股東北季候風會在本周三（6日）抵達廣東，本周後期沿岸地區風勢較大，氣溫稍為下降。東北季候風正影響廣東沿岸地區，一道廣闊雲帶正覆蓋華南沿岸。

本港天氣大致多雲，今晚有一兩陣微雨，吹和緩至清勁偏東風。展望未來一兩日氣溫逐步回升，天氣漸轉潮濕，星期三稍後轉吹偏北風，本周後期氣溫稍為下降。

天文台未來九日天氣預報。(天文台圖片)

未來九日天氣預測，明日（4日）最高氣溫回升至最高22度，本周二、三（5、6日）最高氣溫介乎24、25度左右，本周初都會有驟雨，到本周四（7日）又將一夜跌7度，最低氣溫為17度，而且一連三日，至周六（9日）都是這個水平。