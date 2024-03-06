天氣｜今日最高24度　逐步降至晚上19度　明早低至16度

廣東沿岸風勢微弱。本港方面，今早（6日）橫瀾島的能見度下降至200米以下。此外，廣東內陸的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響沿岸地 區。天文台預測，本港地區今日大致多雲及有幾陣雨。初時有霧，氣溫徘徊在24度左右，稍後氣溫逐漸下降至晚上約19度。吹微風， 漸轉吹和緩北風，離岸風勢清勁。



圖為截至3月6日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月5日 回南天將軍澳大廈走廊「流汗」▼



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天文台指出，一股東北季候風會在今日逐漸影響華南沿岸，隨後數日該區風勢頗大，天氣清涼。預料高空擾動會在下周初至中期，為廣東帶來不穩定天氣。

天文台展望，明日（7日）早上氣溫降至16度左右，隨後數日仍然清涼，風勢頗大。

▼3月5日 回南天維港及將軍澳大霧▼



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周五至下周一最低16度 連日多雲有陣雨

天文台九天天氣預報顯示，明四（7日）跌至16度，日間最高20度，早晚清涼、有一兩陣微雨。周五（8日）最低為16度，日間最高19度，日間部份時間天色明朗，早晚清涼。周六（9日）及下周日（10日）最低仍為16度，最高氣溫進一步跌至18度， 大致多雲及清涼。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月6日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（11日）氣溫介乎16至19度，多雲有幾陣雨，早晚清涼。下周二（12日）最低氣溫稍升至17度。及下周三（13日）及下周四（14日）進一步回升到18至21度，仍大致多雲，有幾陣驟雨。