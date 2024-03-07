天氣過山車　天文台預測三八婦女節最低16度　周未15度有冷雨

本港市區（以天文台總部計）今日氣溫最低攝氏17.7度，比昨日日間最高26.5度低8.8度，再現天氣過山車。天文台指一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來數日影響華南沿岸，該區天氣清涼，預測明日三八婦女節市區最低16度，接着的周末多雲及有幾陣雨，天氣清涼，市區最低15度。



天文台料高空擾動會在周末至下周初為華南帶來不穩定天氣，一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，下周二（12日）日間氣溫將回升至2字頭，到下周六（16日）回升至最高25度。



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截至今日（7日）晚上9時半，本港大部分地區氣溫皆在15度以上（天文台網站截圖）

天文台指，東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼的天氣，同時一道廣闊雲帶正覆蓋該區，預測本港地區今晚及明日天氣大致多雲，早晚有一兩陣雨，天氣清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低一兩度。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁東北風，明晚東風增強。

天文台料下周六（16日）氣溫回暖，最低氣溫達25度。（天文台網站截圖）

天文台展望隨後兩三日有雨，天氣清涼，最低氣溫約在15度左右。周末期間風勢頗大，星期一（11日）雨勢較為頻密。

過去數日南天，多處大霧，不少市民家中都出現潮濕情況，天文台預測周六至下周一偏潮濕，相對濕度介乎80%至95%。

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