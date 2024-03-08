天氣｜今日有一兩陣雨最低16度　隨後兩三日最低約15度

受東北季候風影響，廣東沿岸天氣清涼。同時，一道廣闊雲帶正為該區帶來有雨的天氣。天文台預測，本港地區今日（8日）大致多雲，早晚清涼及有一兩陣雨，市區最低氣溫約16度。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁東北風，晚上東風增強。



圖為截至3月8日清晨6時10分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月5日 回南天維港及將軍澳大霧▼



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周末期間風勢頗大 周一雨勢較頻密

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來兩、三日影響華南沿岸，該區天氣清涼。預料高空擾動會在周末至下周初，為華南帶來不穩定天氣。而一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸。

天文台展望，未來兩三日有雨，天氣清涼，最低氣溫約在15度左右。周末期間風勢頗大，星期一雨勢較為頻密。

▼3月1日 倒春寒天氣寒冷▼



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下周三早上仍清涼 下周六最高25度

天文台九天天氣預報顯示，明日（9日）及下周日（10日）最低降至15度，多雲及有幾陣雨，天氣清涼。下周一（11日）氣溫介乎16至19度，多雲有驟雨，早晚清涼。下周二（12日）最低維持16度，最高氣溫重上2字頭的21度，部份時間有陽光，早上清涼。下周三（13日）介乎17至20度，大致多雲，有幾陣驟雨，仍早上清涼。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月8日清晨6時15分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周四（14日）稍為回升至18至21度，仍大致多雲有陣雨。下周五（15日）介乎19至23度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。下周六（16日）最低氣溫重回2字頭，當日料在20至25度之間，短暫時間有陽光。