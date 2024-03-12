天氣｜今日最低15度早上清涼　周末期間漸轉潮濕

一股大陸氣流正為華南地區帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（12日）天晴。早上清涼，市區最低氣溫約15度，日間乾燥，最高氣溫約22度。吹和緩北至東北風，稍後轉吹東風。



圖為截至3月12日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 大埔海濱公園櫻花盛開▼



+ 15

隨後兩三日風勢較大 雲量較多

天文台指出，受乾燥的大陸氣流影響，今日華南普遍晴朗。一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩、三日影響廣東沿岸，該區雲量較多，風勢較大。隨著偏東氣流減弱，週末期間華南沿岸漸轉潮濕，日間溫暖。

▼3月6日 將軍澳早上沿岸大霧▼



▼3月5日 回南天將軍澳大廈走廊「流汗」▼



+ 6

明早仍然清涼 連日有一兩陣雨

天文台九天天氣預報顯示，明日（13日）介乎17至20度，漸轉多雲，有一兩陣雨，仍早上清涼。周四（14日）稍微回升至18至21度，仍大致多雲，早晚有一兩陣雨。周五（15日）進一步回升至19到22度，大致多雲，亦早晚有一兩陣雨。周六（16日）介乎20至24度，部份時間有陽光，晚上有一兩陣薄霧。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月12日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（17日）最高氣溫回升至25度，部份時間有陽光，早晚有一兩陣薄霧。下周一（18日）介乎19至23度之間，短暫時間有陽光，部份地區能見度較低。下周二（19日）氣溫稍回落至18至21度，大致多雲。 下周三（20日）料為18至22度， 大致多雲，短暫時間有陽光。