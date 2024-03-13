天氣交通｜今日漸轉多雲有陣雨　最低氣溫約17度　下周初至中稍涼

現時影響廣東沿岸的大陸氣流正逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，同時一道雲帶正覆蓋廣東西部。天文台預測，本港地區今日（13日）初時大致天晴及乾燥，早上清涼，市區最低氣溫約17度。日間漸轉多雲，最高氣溫約20度。稍後有一兩陣雨。吹和緩至清勁東風，稍後離岸間中吹強風。



圖為截至3月13日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日風勢較大 周末期間漸轉潮濕

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一、兩日影響廣東沿岸，該區雲量較多，風勢較大。隨著偏東氣流減弱，周末期間華南沿岸漸轉潮濕，日間溫暖 。預料一股東北季候風會在下周初至中期影響廣東 ，該區天氣稍涼。

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下周日最高25度 下周一最低19度

天文台九天天氣預報顯示，明日（14日）介乎18至21度，大致多雲，早晚有一兩陣微雨。周五（15日）進一步回升至19到22度，大致多雲，早上有一兩陣微雨。周六（16日）介乎20至24度，日間部份時間有陽光，晚上有一兩陣薄霧及微雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月13日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（17日）最高氣溫回升25度、最低20度，部份時間有陽光，早晚有薄霧。下周一（18日）介乎19至23度，短暫時間有陽光，早上有幾陣霧，當日及下周二（19日）的相對濕度最高為100%。下周二氣溫稍回落至18至21度，大致多雲。下周三（20日）為二十四節氣的春分，料介乎17至20度；下周四（21日） 為18至21度。

天文台3月13日預測，今日初時大致天晴及乾燥，早上清涼。（陳永武攝）

另外，運輸署於6時05分公布，由於緊急維修，屯門赤鱲角隧道現已實施單管雙程行車措施。另因突發事件，青山公路-青山灣段（往屯門市中心方向）介乎海榮路與兆麟街之間的全線現已封閉。同時青山公路-青山灣段（來回方向）的車輛不能轉入三聖街。

此外，因水管緊急維修，由太榮路通往太古城道（往太裕路方向） 的支路的唯一行車線現已封閉。同因水管爆裂，衙前圍道（往喇沙利道方向）介乎城南道與龍崗道之間的唯一行車線現已封閉。受影響九巴巴士路線2D（往澤安方向）須改道行駛。

另外，由於水管爆裂，屯門石排頭路（往鳴琴路方向）近震寰路的部份行車線仍然封閉。 受影響巴士路線現已恢復原有路線行駛。