澳门酒店20大推荐｜人均USD29！宮廷泳池／新濠影汇奢华享受

澳门新酒店2024！澳门向来是不少新加坡、馬來西亞和香港人快闪旅行的首选，大家都趁着假日去澳门食葡挞、猪扒包，或者看看大三巴、观音像等景点！ 《香港01》「好食玩飞」记者整合了20间澳门新酒店，当中包括Line Friends 主题酒店、价格超值的酒店以及地理位置极佳的酒店，最便宜人均只需USD29/HKD$227！立刻看各酒店地址、特色设施！

大三巴牌坊是必到打卡景點。（mylovefromkorea17@ig）

澳门酒店2024推介【1】澳门YOHO金银岛酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

澳门YOHO金银岛酒店（YOHO Treasure Island Hotel）于2023年起试业，被部份当地人标榜是坐拥全澳最美景观的酒店——房间可以看到澳门塔、南湾湖或新葡京等著名景点的景色。酒店客房走渡假风格，设计让人感到清新舒适，部分客房设有全澳首创的户外露天风吕！

《香港01》「好食玩飞」记者于2023年12月实试该新酒店。记者入住纯金（金银岛）喷泉景大床房当晚，欣赏到亚马喇前地、新葡京、葡京酒店的灯饰。房内的窗帘分别会有大家插入及提取房卡后自动打开及关上，确保房内恒温。

房价：人均HKD$350起（纯金（金银岛）喷泉景大床房）

地址：澳门南湾湖1号

交通：港珠澳大桥澳门口岸乘坐免费穿梭巴士

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澳门酒店2024推介【2】澳门安达仕酒店（Andaz Macau）

澳门安达仕酒店（Andaz Macau）2023年9月开幕的新酒店，是澳门银河综合渡假城的其中一部分。房间空间宽敞之余更配有浴缸，部分客房的浴缸更可望向城景，写意万分！而房间更引入了雾化玻璃，只要轻触一键，浴室玻璃会随即由透明化为白色，科技感十足。

酒店以中葡传统文化为主调，客房、室内恒温泳池、宴会厅等设施亦融合奢华时尚及文化，甚至放置了由邓民健等艺术家设计的作品。此外，酒店与澳门距离teamLab超自然空间、官也街、澳门威尼斯人度假区相当近，直接步往相关景点，亦非常方便！

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房价：人均HKD$446起（标准客房（大床））

地址：澳门路凼城「澳门银河」综合度假城

交通：凼仔码头乘坐澳门银河免费巴士再转乘穿梭巴士

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澳门酒店2024推介【3】澳门新濠影汇W酒店（W Macau - Studio City）

澳门新濠影汇W酒店（W Macau - Studio City）为2023年9月开幕的新酒店，位于新濠影汇渡假城内。酒店贯彻一向的前卫风格，概念来自50年代在澳门拍摄的荷里活电影，所以酒店带着电影黄金年代的奢华气息，客房亦以蓝绿色作为主调，非常有电影感，配以看向城景的落地大玻璃窗，让人感觉穿梭在旧时代与现代之间。

W酒店除了游泳池、水疗中心、酒吧及餐厅等其他酒店亦常见的娱乐设施，更特设了「Sound Suite」录音室，让入住酒店的音乐人即场创作、录音。

房价：人均HKD$525起（Wonderful King City, Guest room, 1 King, City view）

地址：澳门路凼新濠影汇二期

交通：凼仔客运码头、港澳码头、港珠澳大桥澳门口岸等乘坐免费穿梭巴士

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澳门酒店2024推介【4】新濠影汇-映星汇 （Studio City Hotel - Epic Tower）

新濠影汇-映星汇 （Studio City Hotel - Epic Tower）同样亦是新濠影汇今年新落成的酒店，于4月开业。映星汇同样以电影为主题，具有338间套房，部份房型更设有能饱览赌场一带景色的浴室及私人酒吧。此外，酒店亦有室内恒温游泳池、健身中心、水疗中心及桑拿室。

另外，酒店的顶部设有一间被称为「Villa」的双层超大型豪华套房。套房不但拥有厨房、客厅、豪华浴室，房内更有私人健身室、空中泳池、桑拿房、卡啦OK房、等，不用行出房间已经尽情享受。不过，该客房不作网上预订，欲入住的朋友需以电邮方式联络酒店。

+ 5

房价：人均HKD$1,061起（映星汇大床套房）

地址：澳门路凼新濠影汇二期

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澳门酒店2024推介【5】澳门银河莱佛士（Raffles at Galaxy Macau）

澳门银河莱佛士（Raffles at Galaxy Macau）位于澳门银河度假村内，于2023年8月中开始试业，目前仍然未开放预订。酒店提供450间房间，全部均为套房房型，套房面积更有840至2,454呎，部分设有私人恒温泳池、独立按摩池和庭园，非常奢华！酒店是全球第一家安装了三星「画壁」电视与互动装置的酒店，能够让客房变成多功能创作空间，宽敞的浴室亦配备智能镜面玻璃设计，客房更能够饱览「天浪淘园」景致，绝对是超奢华的体验！

房价：待定

地址：「澳门银河™」综合度假城 澳门路凼城

交通：关口乘坐免费穿梭巴士

澳门酒店2024推介【6】澳门伦敦人（The Londoner Hotel）

澳门伦敦人（The Londoner Hotel）于2021年开幕，开业至今好评不断，在Agoda上更获得9.7／10的超高评分，无论清洁度、设施、位置都非常优越！酒店设计极具伦敦风格，客房以深色系打造，有不少实用性高的艺术作品。浴室则以维多利亚风格打造，云石设计搭配超大浴缸非常奢华！酒店房价更包含专属会所的免费早餐、经典英式下午茶、酒吧精选鸡尾酒等礼遇，更可以享受室外游泳池、桑拿、健身室等设施，性价比超高！

房价：人均HKD$2,717起（路易套房；包早餐、经典英式下午茶、傍晚时分在酒吧享受精选鸡尾酒）

地址：澳门路凼连贯公路

交通：乘搭免费穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通车

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澳门酒店2024推介【7】澳门巴黎人（The Parisian Macao）

澳门巴黎人（The Parisian Macao）位于澳门路凼金光大道，是澳门首家法式主题酒店。酒店设计奢华典雅，融入当代法国格调设计，部分房间更坐拥巴黎铁塔景观！客房浴室有提供浴缸，双人床亦非常大，床头插座数量充足，有万能插座及USB插口，相当方便！酒店更曾被评为Trip.com澳门靓景酒店的第2名，除了有绝美景观，以按原建筑物一半比例兴建的巴黎铁塔更是著名地标。酒店亦提供室外游泳池、水上乐园等休闲设施，可以尽情嬉戏、好好享受！

澳门巴黎人（The Parisian Macao）

房价：人均HKD$468起（豪华房）

地址：澳门路凼金光大道连贯公路

交通：乘坐免费接驳巴士

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澳门酒店2024推介【8】澳门葡京人酒店（Lisboeta Macau）

澳门葡京人酒店（Lisboeta Macau）于2021年开业，是澳门葡京人综合度假村内的其中一个主题酒店，座落于澳门路凼城。酒店提供574间客房及套房，客房设计揉合了现代风格及澳门1960年代怀旧元素，客房展示了澳门的旧照片，用色亦偏复古。浴室设计则走时尚型格风，以木质装饰与黑色调混搭，亦分开了淋浴及浸浴空间，非常贴心！酒店亦有室内游泳池，邻近有豪华购物中心，可以体验室内跳伞、澳门飞索等刺激活动！

房价：人均HKD$281起（葡京人高级双床房）

地址：澳门葡京人澳门路凼溜冰路

交通：乘坐免费接驳巴士

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澳门酒店2024推介【9】澳门范思哲豪华酒店大楼（Palazzo Versace Macau）

澳门范思哲豪华酒店大楼（Palazzo Versace Macau）是澳门上葡京综合度假村的酒店之一，于2023年11月才开始试业，目前仍然未正式开幕。酒店由世界顶级时装品牌设计，提供271间客房及套房，每间房都尽显Versace的欧式奢华格调，采用了Versace Home的度身订制家具、织品及装饰，浴室设计亦极具法式韵味，设有豪华浴缸及独立淋浴间，采用的亦是Palazzo Versace 独家浴室用品。酒店更设有别具意式风尚的水疗中心、华丽气派的室内恒温游泳池及户外游泳池，非常特别！

房价：人均HKD$559起（豪华客房）

地址：澳门路凼射击路上葡京综合度假村

交通：澳门半岛或横琴口岸乘坐免费穿梭巴士

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澳门酒店2024推介【10】澳门上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

澳门上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）位于澳门上葡京度假村内，于2021年落成开业，提供1,350间客房及套房，最少的客房有60平方米，最大的更有110平方米！酒店客房设计走现代中国风，以蓝色为主调，设有豪华浴缸及独立淋浴间，坐拥绿植花园或城市景色，不过客房床头的插座则略为不足。酒店更获得Trip.com澳门Instagram打卡酒店的第3名，内外环境都超靓！酒店更设有水疗中心、室内游泳池、室外游泳池等设施，CP值超高！

房价：人均HKD$414起（豪华双床客房）

地址：澳门路凼射击路上葡京综合度假村

交通：澳门半岛或横琴口岸乘坐免费穿梭巴士

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澳门酒店2024推介【11】澳门新濠锋酒店（Altira Macau）

澳门新濠锋酒店（Altira Macau）位于凼仔孙逸仙博士大马路，邻近官也街及星皓广场，地理位置优越！酒店虽然于2007年已经开业，但曾于2019年进行装修，内部设施都经过翻新。酒店提供216间客房及套房，设计带有度假风情，落地玻璃窗除了坐拥澳门海景，客房内的圆型浴缸亦一绝！酒店设有室内游泳池及娱乐场，为你提供高级的休闲娱乐！

房价：人均HKD$471起（澳门海景大床客房）

地址：澳门凼仔广东大马路

交通：关闸乘坐免费穿梭巴士

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澳门酒店2024推介【12】澳门康萊德酒店（Conrad Macao）

澳门康莱德酒店（Conrad Macao）位于路凼区澳门伦敦人内，是希尔顿集团旗下高端豪华度假酒店，更获得《福布斯旅游指南》星级殊荣！酒店提供634间客房及套房，房间设计高贵优雅，床边设有沙发椅，空间宽敞，部分客房更坐拥巴黎铁塔景观，超级浪漫！酒店更附设室外游泳池、按摩浴缸和蒸气浴，绝对可以好好放松！

房价：人均HKD$693起（豪华大床客房）

地址：澳门路凼连贯公路

交通：乘搭免费穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通车

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澳门酒店2024推介【13】澳门雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

澳门雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）落于澳门市中心的友谊大马路，邻近外港码头，是澳门第一间外资酒店。酒店虽然于1984年已经开业，但2018年曾进行翻新，内部设施都非常新颖。酒店以提供休闲度假胜地为理念，设有大型恒温室外游泳池，提供人工瀑布、水上滑梯和小童泳池，亦附设健身室、网球场室外及室内小童中心等。客房方面设计同样有度假风情，以木系元素增添自然舒适感，空间宽敞且设备齐全，有浴缸、化妆镜、各规格电源插座等，更提供相连房，非常贴心！

房价：人均HKD$279起（豪华大床客房）

地址：澳门友谊大马路956-1110号

交通：乘坐免费澳娱综合穿梭巴士

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澳门酒店2024推介【14】金宝来酒店（Treasure Hotel）

金宝来酒店（Treasure Hotel）于2023年7月开幕，与金皇冠中国大酒店相连。酒店内部堂皇华丽，有非常浓厚的中国特色，客房同样采用现代中式设计，虽然空间不算很大，但窗外可以瞭望山景，且大部分客房都有浴缸可供浸浴。虽然金宝来酒店距离旅游区较远，但距离码头则相当近，而且邻近亦有电竞馆、滑草场，要去玩飞索、室内跳伞亦仅10分钟车程，交通尚算方便！

房价：人均HKD$227起（标准双人房）

地址：澳门凼仔鸡颈马路1048号-1106号

交通：凼仔客运码头步行15分钟

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澳门酒店2024推介【15】英伦游艇会酒店（England Marina Club Hotel）

英伦游艇会酒店（England Marina Club Hotel）于2023年开幕，酒店内部及客房以奢华英伦风格作为设计主调，连带客房亦非常有气派，部分客房更有非常打卡able的超大落地玻璃窗，可以无死角俯瞰澳门城市景色，无论是浸浴时、起床后、入睡前都可以透过绝美景色疗愈身心！酒店除了邻近多间餐饮美食，亦可以步行前往官也街、百老汇大街或澳门威尼斯人度假区等旅游景点，地理位置相当方便！

地址：澳门凼仔莲花海滨大马路

交通：排角轻轨站步行6分钟

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澳门酒店2024推介【16】LINE家族礼物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

LINE家族礼物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）于2022年开幕，是位于澳门葡京人综合度假村内、全球首间以LINE FRIENDS为主题的新酒店。客房分为「BROWN 主题房」、「 CONY 主题房」、「LINE FRIENDS 主题房」，不同客房采用不同风格及设计，让你拥有满满惊喜！酒店到处都是打卡位，附有室内泳池，而且邻近便有购物中心、小型游乐场、飞索、室内跳伞等娱乐设施，不用外出都超满足！

房价：人均HKD$616起（LINE FRIENDS 豪华客房－特大双人床）

地址：澳门路凼溜冰路澳门葡京人

交通：东亚运轻轨站步行10分钟

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澳门酒店2024推介【17】欧舒丹主题住宿（Maison L'OCCITANE）

欧舒丹主题住宿（Maison L'OCCITANE）于2022年开幕，位于澳门葡京人综合渡假城内的新酒店。酒店是全球首家以国际著名天然护理品牌L’OCCITANE位主题的酒店，客房以L‘OCCITANE的代表色为主调，展现出普罗旺斯的独特魅力和现代法国风情，雅致又时尚。虽然酒店距离景点较远，但除了提供室内泳池外，更邻近购物中心，有飞索、室内跳伞、室内WAR GAME体验馆、室内游乐场等娱乐设施，吃喝玩乐一应俱全！

房价：人均HKD$598起（L'Occitane豪华房（特大床））

地址：澳门溜冰路108号

交通：东亚运轻轨站步行10分钟

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澳门酒店2024推介【18】澳门铧龙酒店（China Dragon Hotel）

澳门铧龙酒店（China Dragon Hotel）是2022年开幕的新酒店，客房以木色系为主调，空间宽敞而且设有浴缸，部分套票亦有供应免费早餐！酒店虽然没有过多娱乐或餐饮设施，但胜在邻近有不少餐厅美食，而且不少娱乐场、大三巴牌坊、大炮台、澳门保安队博物馆等都在步行距离内，车程3分钟便到澳门大赛车博物馆，6分钟便到澳门艺术博物馆，7分钟便到澳门塔，地理位置算是不错！

房价：人均HKD$228起（豪华大床客房）

地址：澳门马统领巷5至11号及相邻土地

交通：乘搭的士

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澳门酒店2024推介【19】新濠天地 - 澳门颐居（City of Dreams - Nuwa Macau）

新濠天地 - 澳门颐居（City of Dreams - Nuwa Macau）虽然于2009年已经开业，但于2021年完成翻新并重新开幕！酒店以中国神话中炼石补天的女娲为设计灵感，在传统中融入现代艺术风格，客房奢华尊尚且有艺术感。此外，酒店设有米芝莲三星级粤菜食府「誉珑轩」以及被评为五星级的水疗中心，邻近更有购物商场，最适合休闲渡假、享受生活的旅客！

房价：人均HKD$877起（颐居豪华贵宾双床客房）

地址：路凼连贯公路新濠天地

交通：凼仔客运码头、港澳码头、港珠澳大桥澳门口岸等乘坐免费穿梭巴士

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澳门酒店2024推介【20】卡尔拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

THE KARL LAGERFELD于2021年开幕，由人称「老佛爷」的Karl Lagerfeld亲自操刀设计，酒店内部及客房混合19世纪及现代化的设计，将一代时装巨匠的品味世界呈现人前！客房用色大胆，以黑色及红色作为主调，极具时尚感之余更融合了中西文化！酒店客房均提供浴缸，窗外也可以饱览城市景色，而且附设有宫廷风格的泳池！酒店虽然距离观光区较远，但邻近亦有不少购物中心及餐饮美食，相当方便！

房价：人均HKD$648起（Klassik（客房特大床））

地址：澳门路凼城上葡京综合度假村

交通：澳门半岛或横琴口岸乘坐免费穿梭巴士

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